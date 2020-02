Vecinos de El Picaflor piden mayor presencia policial

Preocupados por una seguidilla de robos en viviendas, ocurridos en los últimos meses, vecinos de un sector del barrio El Picaflor, que antes se conocía como Villa Ortega o Barrio Sarmiento, se reunieron con autoridades de Seguridad del municipio y policiales, anoche, en la sociedad de fomento, en Bernardo de Irigoyen125.

Jorge Libonatti, presidente de la sociedad de fomento, afirmó a TeleNoticias (TeleJunín): “A mí me contactó una señora, de calle Iwan, que la habían asaltado, le habían entrado por la ventana, después de dos o tres vecinos más que tuvieron inconvenientes similares, hicieron las denuncias en Fiscalía, pero no obtuvieron respuestas, entonces se comunicó conmigo, y yo le digo que lo único que puedo hacer es comunicarme con la secretaría de Seguridad, con el doctor Rosa, que en seguida se puso a disposición y le llamó la atención porque no la tenían como una zona afectada”.

“No me llama la atención (la inseguridad), porque el barrio El Picaflor no es una isla, pero normalmente estamos tranquilos, a no ser que haya gente que le pase algo y no haga la denuncia, situación que está mal, hay que hacer la denuncia”, afirmó el fomentista.



Prevención

El secretario de Seguridad, Andrés Rosa, afirmó al término del encuentro, ante una consulta de Democracia, que “en los últimos meses hubo tres hechos, sobre todo por la zona de calle Iwan, y se canalizó la reunión a través de la sociedad de fomento, así que fuimos con personal del Comando de Patrullas, Comisaría Primera y Policía Local”.

Y amplió: “Los vecinos nos pidieron mayor presencia policial, más prevención, más luminarias, que puede haber algún déficit. Fue una muy buena reunión, muy positiva. Nos comprometimos a reunirnos nuevamente el 26 de marzo, para que los vecinos nos den su evaluación de lo que hoy (ayer) la policía se comprometió a intensificar”.