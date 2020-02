Brutal asalto en Junín: atan y golpean a un jubilado en su casa y le roban $ 3000

Tras maniatar y golpear salvajemente a un jubilado, dos delincuentes, que ingresaron por una claraboya, robaron en una vivienda ubicada en el radio céntrico de Junín. El hecho fue descubierto por la mañana de ayer, mientras que el hombre fue atacado en la madrugada.

El morador de la casa, ubicada en calle Malvinas Argentinas 167, entre Alberdi y Almafuerte, fue sorprendido por dos encapuchados, que, tras revolver toda la casa, le sustrajeron 3 mil pesos que “tenía para llegar a fin de mes”.

La víctima del ilícito fue identificada como Alfredo Dufour, de 67 años. Fue hallado atado por un amigo, que tenía la llave de la casa. “Callate la boca que esto es un robo. Me pegaron y no pude defenderme”, expresó el herido a Democracia.



“Me pedían dólares y yo de dónde voy a sacar si no los conozco ni por fotos. Me decían que los tenía escondidos. Vivo al día y no pude hacérselo entender”, afirmó Dufour. “Mirá la ropa que tenés y no tenés plata”, le decían los malvivientes, mientras lo atacaban. “Y yo les decía que era de tanto trabajar en mi vida”, expresó la víctima a este diario.

Y continuó: “Cuando me desperté me empezaron a pegar. Ahora tengo que hacerme un estudio en un centro médico” debido a la golpiza. “Estoy todo dolorido”, manifestó con angustia.

Según fuentes fidedignas, los malhechores no iban armados, estaban encapuchados, usaban guantes, y con precintos ataron a Dufour. Revisaron toda la casa, buscando mucho más dinero del que finalmente encontraron.

Los vidrios de la claraboya de la vivienda fueron rotos. El hecho está siendo investigado por policía de investigación y las pericias corresponden a Científica.

La ambulancia de Intermed se hizo presente para asistir a la víctima del robo, quien aparentemente no presentaría lesiones visibles en su cuerpo.



Preocupación

Hoy, a las 19.30 horas, en la Sociedad de Fomento del barrio El Picaflor, sita en Bernardo de Irigoyen 125, vecinos del sector ubicado entre calles Arias, Primera Junta, avenida San Martín y Av. República se autoconvocaron para denunciar a las autoridades citadas su preocupación ante la ola de ilícitos de la cual han sido víctimas en las últimas semanas.

Fueron invitados a participar autoridades policiales y del municipio, representado por Luis Chami, director de Seguridad y Andrés Rosa, secretario de Seguridad.

Solicitan medidas de prevención para que no ocurran hechos delictivos en esta zona y en la ciudad de Junín en general.