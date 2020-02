Un hombre fue imputado por una caso de grooming

La policía allanó un domicilio en el que vive un joven de 23 años quien mantenía contacto telefónico y a través de una red social con una menor de 13 años, haciéndose pasar por un adolescente de 15.

Lo llamativo del caso es que el mayor nunca ocultó su verdadera identidad ni su rostro, pero sí su edad, por lo que se sospecha que pudo no haber sido la primera vez que utilizaba esa estrategia para seducir a menores de edad.

La Policía y Ayudantía de Fiscal que intervinieron en el caso secuestraron el teléfono celular del sujeto y otros elementos de importancia para la causa.

Hace aproximadamente una semana la mujer observó el extraño comportamiento del “amigo” de su hija y no dudó en seguir su juego hasta tener la certeza que se trataba de un caso de grooming.

Con esa idea intercambió mensajes con el acusado sin que este advirtiera que del otro lado ya no estaba a quien pretendía seducir.

Por tratarse de un delito considerado preparatorio para el abuso sexual, que prevé una pena que va de los 6 meses a 4 años y no es excarcelable, el imputado, que se desempeña como empleado rural, fue notificado de la formación de a causa y permanece en libertad.