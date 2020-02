Una pista clave en el asesinato de Héctor Marissi

Hace cuatro días a Héctor Marissi, lo maniataron, amordazaron y lo mataron a golpes. Si bien, en un primer momento, se manejaron varias hipótesis acerca del homicidio, la realidad es que hasta hoy, poco se ha comunicado oficialmente del avance de la causa.

En las últimas horas trascendió un dato crucial para la investigación de este hecho: el celular de la víctima no estaba en el lugar del crimen. Se intuye que quien lo asesino, se lo llevó. Marissi, si bien no era un experto en el uso del teléfono, lo utilizaba diariamente para comunicarse con su hija.

Otro dato importante que se supo, es que la billetera que llevaba consigo no tenía dinero, por lo que se supone que quien o quienes dieron muerte a Marissi podrían habérselo llevado.

En declaraciones a Radio Líder, el Comisario Claudio Cabella dijo: “Marissi tiene un solo golpe en la boca y nariz, un golpe para poder reducirlo. Se encontraba encintado en la boca y manos, y no los pies como se dijo. Esto produce el síndrome de asfixia y termina con un edema agudo pulmonar que lleva al deceso de esta persona”.