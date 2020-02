Investigan el asesinato del hombre en Chacabuco

Como informó Democracia, un transportista jubilado fue encontrado asesinado a golpes en la cabeza y atado de pies y manos en el galpón de su casa de la ciudad bonaerense de Chacabuco y los investigadores aseguraron que no faltaron objetos de valor y no había desorden producto de un posible robo, informaron fuentes policiales.

El hallazgo se produjo en la tarde del viernes cuando la cuñada de la víctima, identificada como Héctor Marissi (67), fue a la vivienda y encontró al hombre con una cinta en la boca y tirado en la entrada del galpón, que era utilizado como garaje.

Según las fuentes, la mujer intentaba contactar a Marisi, pero al no lograrlo fue hasta su domicilio en las afueras de Chacabuco y lo encontró muerto y con pertenencias en su poder. La víctima estaba boca abajo, vestido, atado de pies y manos y cerca de la puerta del galpón.

Además, la puerta estaba cerrada con llave, y esta fue encontrada en la cerradura, pero del lado de afuera, como si el asesino la hubiera dejado así luego de salir.

Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre el crimen, pero averiguaron que Marissi era jubilado transportista y también se dedicaba a realizar préstamos minoristas en la localidad.

Por ese motivo, no descartan que el homicidio esté vinculado a esa actividad y están investigando sus movimientos en las últimas 72 horas.

Los testimonios recabados por la Policía entre la familia de Marissi coinciden en que la última vez que lo vieron con vida fue el jueves a la noche, luego el hombre se fue a su casa en su auto y luego no hubo más contacto.

La causa la investiga el fiscal Daniel Nicolai, de Mercedes, quien se encuentra a la espera del resultado de la autopsia de la víctima y otras pericias para conocer la causa de la muerte.