Otro abuso sexual en Rojas: "Mi hija no duerme y se levanta de noche llorando"

En la noche del miércoles, vecinos de Rojas marcharon a la plaza principal de la ciudad para pedir justicia por los diferentes casos de abuso sexual a menores de edad.

En este marco, aseguraron que no se trata solamente del hecho que tuvo lugar en el supermercado, donde el carnicero besó y abrazó a una nena de diez años, sino que también se registraron ataques en barrio El Progreso, Santa Teresa y Santa Rita en los últimos meses.

Uno de los vecinos tomó la palabra y detalló los distintos casos: "Todo esto nos sobrepasó, nos empezaron a llegar mensajes con distintos casos de abuso sexual en Rojas. El caso de la menor abusada en el supermercado avanza por la repercusión mediática que tuvo; el carnicero ya fue citado a declarar y habrá cámara Gesell con la nena la semana que viene, pero hay otros que no tomaron conocimiento público y no se investigan con celeridad".

En tanto Claudia, la madre de otra víctima de abuso dijo: "Nosotros también hicimos una marcha, pero no fue tanta gente, mi hija no puede dormir y es feo porque se levanta de noche llorando.

Como informó Democracia, el carnicero del supermercado declaró ante el fiscal de la causa, Dr. Esteban Pedernera, y la menor de edad se someterá a la cámara Gesell la semana próxima.