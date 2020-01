Decomisan mercadería en una distribuidora de Junín

Personal de la dirección de Bromatología del Gobierno de Junín realizó una inspección en una importante distribuidora de la ciudad, en donde se encontraron alimentos vencidos y con sus fechas adulteradas que estaban siendo vendidos al público en general. Los alimentos secuestrados en esta oportunidad fueron compactados y descartados.

El área municipal recibió la denuncia realizada al 147 y aseguraron que "permanentemente se realizan controles para evitar riesgos para la salud de la población”.

El director de Bromatología y Zoonosis, Julio Ferrero, explicó que "luego de una denuncia recibida al 147 por parte de un vecino, nos hicimos presentes en la distribuidora y nos encontramos con varias deficiencias y falencias, tanto operativas como de habilitación. Hay mercadería vencida y procedimos a su decomiso para que sea eliminada".

"Son muchos los productos con los que nos encontramos, algunos con varios meses de vencimiento y otros cuyos envases tenían adulteradas las fechas de elaboración", agregó el funcionario.

"Ya pedimos una compactadora para poder destruir esta mercadería, porque su consumo implicaría serios riesgos para la salud de las personas", aseguró.

“La defensa del consumidor también debe ser ejercida por los vecinos", aseguró y agregó que "por eso es importante que los vecinos denuncien cuando ven estas cosas".

Por su parte, Hernán Ceci, director de Bromatología, añadió: "Esta no es la primera vez que nos pasa, ya que tuvimos un problema similar tiempo atrás. Los dueños no toman conciencia del peligro que representa. Esto atenta contra la salud pública, ya que hay productos que están vencidos o con sus envases originales rotos y se venden al menudeo como promociones".

"Ya hemos pedido al Juzgado de Falta la destrucción de las mercaderías, obtuvimos la autorización, y los vamos a volcar a una compactadora para que no llegue a manos de los vecinos", subrayó.