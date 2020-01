Voraz incendio destrozó la delegación de Pasteur

En la madrugada de ayer, se produjo un incendio en la delegación municipal de Pasteur, partido de Lincoln.

Según contó el delegado Raúl Azcurra a Democracia, el móvil policial descubrió el hecho mientras realizaba las tareas habituales de patrullaje.

"Me avisaron los efectivos y fuimos de inmediato a la delegación. Al entrar pensamos que se trataba de un incendio por algún desperfecto eléctrico, pero luego vimos que estaba roto el ventiluz del baño, y que alguien había ingresado", dijo Azcurra y agregó que "adentro había mucho humo, era muy difícil respirar".

Por otro lado, relató que los Bomberos de Pasteur llegaron de inmediato para trabajar en el lugar y que estaba todo revuelto.

"Había cajones y papeles tirados. Habían revuelto las oficinas y en el espacio de atención al público fue donde se originó el fuego", dijo Azcurra a este diario y añadió: "El fuego destruyó una computadora, un mueble, parte del cielorraso de machimbre y papeles".

Por otro lado, el delegado señaló que creen que ingresaron con fines de robo al lugar pero que no faltaba nada, ya que dinero no había.

Policía Científica trabajó en el lugar, tomaron huellas, y ahora avanzan en materia de investigación para dar con el autor del hecho.