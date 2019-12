Recuperan dinero en el patio de la casa donde fue robado

La Policía Comunal intervino en un domicilio luego de la denuncia radicada por una ciudadana, quien -en su vivienda de calle Padre Jorge Mollinelli al 300-, había constatado el faltante de una importante cantidad de efectivo en dólares (no trascendió la suma), que tenía oculta.

Las sospechas habían recaído sobre un vecino lindante por lo que hacia allá se orientó la pesquisa que derivó en el allanamiento del que participó el ayudante fiscal, Dr. Neme y miembros de la fuerza pública.

En el patio de la casa de la propia denunciante, dentro de un tambor de 200 litros, disimulada debajo de unos ladrillos, fue hallada una bolsa con el total del dinero y otros elementos de importancia para la causa.

Por el hecho, no hay aprehendido, ya que se tratarán de establecer las responsabilidades, ya que aún no había sido determinado cómo o por quién llegó el bulto al tambor.

Las hipótesis partir de lo detallado son varias pero se destacan dos: que el ladrón, al verse acorralado, haya decidido ocultarlo en la parte trasera del domicilio o que luego de la denuncia, haya sido descartada.

“En cuestión de horas pudimos prácticamente cerrar el círculo, aunque aún quedan detalles por esclarecer, explicó el comisario. Y agregó: “Los indicios aportados por la víctima, el trabajo de investigación de nuestros hombres y mujeres y la inmediata respuesta de la Justicia, permitieron trabajar con la celeridad necesaria para esclarecer el caso”.

De acuerdo a los datos recabados, los moradores de la vivienda vulnerada se habían ausentado por la noche, dejando una ventana abierta por la que el o los ladrones ingresaron para cometer el delito.