Lovage: “Pienso que fue un asesinato”

A más de una semana del siniestro vial en el que perdió la vida la profesora Paulina Huichaqueo sobre el camino a la Laguna, Carolina Lovage –que viajaba en el auto junto a la víctima fatal- dialogó con TeleJunín.

“Me cuesta seguir, estoy muy afectada porque perdí a una amiga, pero me da fuerza el hecho de que se pueda hacer justicia, por eso estoy haciendo un esfuerzo grande de salir a hablar como para que el tema no quede en el olvido”, expresó.

“Espero justicia, ya que nadie me va a devolver a mi amiga. Yo pienso que esto fue un asesinato porque uno va manejando, respetando las normas de tránsito y te pasan por encima. Y en un minuto se terminó una vida. Yo no sé qué le habrá pasado a la otra conductora y si no conocía la ruta”, afirmó.

En relación al momento del hecho, Lovage recordó que “realmente lo que pasó es algo que se podría haber previsto si se hubiera manejado como corresponde. Nosotros veníamos a la velocidad permitida en ese camino. Yo venía de copiloto, mirando y asistiendo, por mis miedos personales y porque soy precavida”.

“De frente no venía nadie y de repente sentí el golpe, y trataba de reflexionar desde dónde nos habían chocado, ya que venía muy atenta hasta que me di cuenta de que había sido desde atrás. En ningún momento vi luces”, sostuvo.

“Con Fernanda –conductora- comenzamos a sacarnos lo cinturones y tratamos de ver cómo salir del auto. Enseguida se acercó gente y en ese momento no entendíamos anda. Me bajé, salí corriendo y me senté. En ese momento vi a la camioneta que nos chocó y a la conductora que se quedó ahí y nunca se acercó, mientras asistían a Paulina”, agregó.

“Paulina era una persona excelente, una colega a la que admiraba y a quien no voy a olvidar nunca, porque creo que con ella pasé los mejores momentos de mi vida”, señaló.

Exoneración

La Secretaría de Seguridad del Municipio de Junín a cargo del abogado Andrés Rosa solicitó al Ejecutivo provincial que exonere de la fuerza a la comisario inspectora Silvia Falcón, quien habría conducido alcoholizada al momento de colisionar con su auto al vehículo en donde se trasladaban docentes, entre ellas Paulina Huichaqueo, víctima fatal del accidente en el camino al balneario .

Según el resultado del test de alcoholemia, la graduación era de 0,8 gramos por litro de sangre (número superior al permitido por ley) al momento de producirse la fatal colisión a la madrugada del sábado 14 de diciembre del corriente año.