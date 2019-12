Asaltó a una verdulera y amenazó con llevarse al nieto si no le daba más dinero

A MANO ARMADA

En un primer momento, la víctima le entregó 10 mil pesos, suma que no le alcanzó al malhechor que se terminó llevando $ 59 mil. Habría ingresado por la parte trasera del local -de Sarmiento y Siria- ya que las cámaras de seguridad no lo muestran entrar por el frente. La hija de la damnificaba intervino para que no se lleve a su hijo.