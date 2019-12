Sergio Berni cree que la marihuana "va a ser el reemplazo natural de las tabacaleras"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, consideró que la marihuana va a ser el "reemplazo natural de las tabacaleras" y que "la cocaína va en vías de desaparición" ante el surgimiento de las drogas sintéticas, cuya producción es de menor costo.

"Cuando hablamos de marihuana estamos discutiendo algo que dentro de cinco años va a ser el reemplazo natural de las tabacaleras, sería hipócrita no entender que hoy las grandes plantaciones que empiezan a generarse como cultivo medicinal están en manos de las tabacaleras, inclusive en la Argentina, en Jujuy", manifestó el funcionario en el programa Intratables.

Y reiteró: "El camino natural de la marihuana va a ser el traspaso del tabaco. Entendemos que la cocaína va en vías de desaparición porque los costos de producción no son rentables al lado de las drogas de síntesis: para generar un kilo de cocaína se necesitan mil kilos de cocaína en planta y toda una infraestructura, mientras que con las drogas de síntesis en un baño se genera un laboratorio".

Al hablar del narcotráfico y el consumo de drogas, Berni dijo que es importante diferenciar el tráfico de drogas con la adicción a las drogas.

Además calificó como "puro marketing" los anuncios de derribos de búnkeres en la provincia de Buenos Aires, ya que eso no es dar combate al narcotráfico.

"Hay que tomar medidas estructurales distintas, cambiar de dirección, hace 40 años que estamos así, no es culpa del gobierno que se fue, ese gobierno lo que hizo fue profundizar un modelo que ha fracasado en el mundo", expresó.

"Confundimos narcotráfico con adicción y creen que el problema de la droga es un problema del narcotráfico, Son dos cosas distintas: el narcotráfico tiene como secuela la violencia, la corrupción y la ruptura del orden social en los barrios más vulnerables", concluyó Berni, al recordar el surgimiento de las mafias en Estados Unidos durante la prohibición de la comercialización de alcohol.