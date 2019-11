Camioneros cortaron el paso de los trenes de carga

En la mañana de ayer, transportistas de Junín adheridos a la Catac (Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas) realizaron una manifestación sobre las vías del ferrocarril San Martín en nuestra ciudad, a la altura del camino vecinal que une Ruta 65 y Ruta 7, donde, con los camiones, impidieron el paso de las formaciones cargueras.

El presidente de la Catac, Ramón Jatip, dialogó con TeleJunín y dijo: “Esto viene desde hace un tiempo largo, cuando empezamos a perder trabajo con la planta Nidera, cuyo transporte quedó en manos del ferrocarril. Inescrupulosamente cada vez empezó a llevarse más carga, y ahora prácticamente todo el aceite y una parte de la harina”.

“Decidimos tomar esta medida porque en Junín hay muchos choferes y empresas que trabajan con la multinacional Cofco. Y el tren, de una forma muy agresiva y con tarifas del 30% de lo que cuesta por camión, se está llevando la carga”, apuntó.

“En vez de mejorar las cosas, el tren las empeoró. También, tenemos cortadas las vías en General Villegas. Vinieron autoridades de logística Del Belgrano Cargas y los maquinistas con muy buena predisposición, pero el tren no va a cruzar”, afirmó.

“Ya hemos tenido comunicación con la gente de Cofco y se debe estar debatiendo alguna alternativa para que el tren no tenga que venir a Junín porque nosotros si no le hacemos de teloneros al ferrocarril para cuando vienen los barcos”, subrayó.

“Los trenes, en este momento y siempre son los que le dan pérdida al país y no producen absolutamente nada”, opinó.