Piden la absolución de seis policías por la muerte de siete presos en Pergamino

Las defensas del comisario y de otros cinco policías bonaerenses que son juzgados por la muerte de siete presos durante un incendio ocurrido en 2017 en una comisaría de la ciudad bonaerense de Pergamino, pidieron la absolución de los imputados, informaron fuentes judiciales.

Durante la jornada de alegatos realizados ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de esa ciudad, Federico Mastropierro y Carlos Torrens, abogados defensores del ex comisario Alberto Donza, solicitaron que su representado sea absuelto, al argumentar que ninguno de los testigos pudo precisar la duración del incendio y que la mayor responsabilidad del hecho le cabe a los bomberos por su mala actuación.

Voceros judiciales informaron que los letrados solicitaron que de forma subsidiaria Donza sea condenado por una “figura culposa”.

Por su parte, Gonzalo Alba y Gabriel Castro Capria, abogados del ex ayudante de servicio Alexis Miguel Eva; del ex imaginaria Brian Carrizo; del ex oficial de refuerzo de imaginaria Giulietti; del ex teniente primero Sergio Ramón Rodas; y de la ex oficial Carolina Denise Guevara; también pidieron la absolución de sus defendidos.

En tanto, el veredicto y los fundamentos serán dados a conocer el próximo 20 de diciembre, en una audiencia que comenzará a partir de las 9.

En la jornada de alegatos realizada este jueves, el fiscal del juicio Néstor Mastorchio solicitó 15 años de prisión para Donza, por el delito de "abandono de persona seguida de muerte".

Por la misma calificación legal, Mastorchio pidió una pena de 14 años para Eva; 13 para Carrizo y Giulietti; 11 para Rodas; y 9 para Guevara; al que adhirieron dos de las querellas.

Asimismo, las querellas restantes, representadas por abogados de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), solicitaron que se condene a los ex policías por el delito de homicidio simple y pidieron penas de entre 21 y 25 años.

Durante el debate oral declararon cerca de 100 testigos, entre ellos doce sobrevivientes que estaban en las celdas contiguas a la incendiada, familiares de las víctimas y los bomberos que participaron del operativo.

El hecho que se ventiló en el juicio ocurrió el 2 de marzo de 2017 en la seccional situada en Dorrego 654, en pleno centro de Pergamino, donde había 19 presos alojados en el sector de los calabozos.

Luego de una discusión entre dos internos, cuatro policías encerraron a los reclusos con candados y también cerraron todas las rejas cercanas.

A partir de esta decisión, los detenidos empezaron a tirar pedazos de colchones encendidos a los pasillos y se inició un principio de incendio, por lo que los internos comenzaron a enviar mensajes de texto a sus familiares para que fueran a ayudarlos.

Según el Ministerio Público Fiscal, los policías no dieron el auxilio inmediato que la situación ameritaba y después impidieron el ingreso a tiempo de los bomberos.

Una vez que pudieron ingresar en el sector y controlar el incendio, los bomberos hallaron muertos a Sergio Filiberto (27), Federico Perrota (22), Alan Córdoba (18), Franco Pizarro (27), John Mario Chillito Claros (25) -de nacionalidad colombiana-, Juan José Cabrera (23) y Fernando Emanuel Latorre (24).

De acuerdo con las autopsias, todos murieron por inhalación de monóxido de carbono y sofocación a raíz de la presencia del fuego.