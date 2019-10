Aprehendieron al joven que escapó cuando iba a ser enjuiciado por violencia de género

Un joven de 25 años, Miguel Alejandro Cofiño, que había escapado cuando iba a ser enjuiciado por golpear a su ex novia, Delfina Eceiza, mientras residían en Junín, fue aprehendido por la Policía en momentos que la causa corría peligro de prescripción. Ambos son oriundos de Ameghino.

El acusado por violencia de género fue arrestado en las primeras horas de ayer en la localidad de Villa Tesei, al oeste del Gran Buenos Aires, en un procedimiento realizado por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón, a instancias de sus pares de la DDI de Junín, indicaron fuentes policiales.

Una vez trasladado a la sede judicial, se realizó el debate oral -con la intervención de la fiscal Dra. Fernanda Sánchez y el defensor particular, Dr. Mauricio Muñoz- en el cual el nombrado reconoció el hecho imputado y ser autor del mismo.

De esta manera, la fiscal solicitó que se lo condene a Cofiño a la pena de nueve meses de prisión de cumplimiento condicional y corrido, mientras que la defensa prestó conformidad.



/LEÉ MÁS Fue hallada inconsciente en su domicilio por inhalar gas



En virtud de ello y teniendo en cuenta que las partes acordaron una condena de ejecución condicional, el juez correccional, Dr. Jorge Cóppola ordenó levantar la captura y detención que habían sido ordenadas al solo efecto de posibilitar la celebración del debate.

Cabe destacar que la libertad no se hizo efectiva, ya que le pesa una denuncia por “abuso sexual con acceso carnal agravado " presentada por la misma víctima, el 6 de agosto de 2019, por hechos ocurridos en el domicilio de Junín, durante el transcurso de 2015 y hasta diciembre de 2016.

Se tramita ante la UFIJ 4, a cargo de la Dra. Paola Elizabeth Luján, quien ayer procedió a recibirle declaración y solicitó la conversión de la aprehensión en detención al Juzgado de Garantías n° 2, a cargo de la doctora Marisa Muñoz Saggese.

Respecto de la condición de prófugo asumida por Cofiño, no surgieron elementos de prueba que permitieran establecer la existencia de un delito que dé lugar a la acción pública y/o comprometa la actuación de terceras personas.

El juicio y fuga

El imputado había comenzado a ser enjuiciado el pasado 13 de septiembre por el delito de “lesiones calificadas por el vínculo”, como acusado de golpear a su novia entre 2015 y 2016 en nuestra ciudad, donde la víctima estudiaba una carrera.

Sin embargo, en el inicio del debate, el acusado decidió cambiar el defensor oficial que tenía, por un abogado particular, quien se tomó los días permitidos por la ley para decidir si aceptaba el caso.

Una vez que la respuesta del letrado fue positiva, se fijó el pasado 4 de octubre como nueva fecha para el inicio del debate, el cual no se pudo llevar a cabo porque el acusado se fugó.

La justicia había librado una orden de captura nacional, mientras que familiares y allegados de la víctima realizaron una intensa campaña pública para ubicarlo, ya que, según indicaron, "la causa podría prescribir si no aparecía antes de hoy".