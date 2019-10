Siguen buscando al joven de Ameghino acusado de violencia de género y quien se fugó previo al juicio

Un joven de 25 años acusado de violencia de género, que se profugó de la Justicia en el inicio del juicio oral y público que lo tendría en el banquillo de los acusados por el delito de "lesiones leves calificadas por el vínculo", es intensamente buscado por estas horas por las fuerzas de seguridad, tras emitirse una orden de captura librada a pocos días de que prescriba la causa.

Según fuentes judiciales, se trata de Miguel Alejandro Cofiño, acusado de haber ejercido violencia física, psicológica y sexual durante casi dos años sobre quien fuera su pareja, una joven un año menor que él, con quien convivió durante 2015 y parte de 2016 en la localidad de Florentino Ameghino, ubicada a 155 kilómetros de Junín.

Según consta en el expediente, el joven golpeaba a Delfina Eceiza, que cursaba la carrera de Trabajo Social en Junín, y además la agarraba del cuello, la trataba de "inútil" y "puta", le controlaba sus movimientos, no la dejaba moverse con autonomía, e, incluso, no le permitía levantar la mirada en la calle porque interpretaba que era para mirar a otros.

Con la táctica de cambiar su defensa en el inicio del juicio oral y público que había sido convocado tras su procesamiento por el delito de "lesiones leves calificadas por el vínculo", en el marco de hechos encuadrados como violencia de género, Cofiño logró postergar el inicio del debate y, en ese interín, aprovechó para profugarse.

Por ese motivo, la Justicia libró en las últimas horas una orden de captura nacional e internacional para dar con el paradero del joven, en una carrera contrarreloj contra el plazo para la prescripción de la causa que, luego de idas y venidas, que se cumplirá mañana jueves 17.

Así lo advirtió el ayudante fiscal de la localidad de Florentino Ameghino, del Departamento Judicial Junín, Dr. Eduardo Maffía, quien interviene en el proceso.

La causa penal, cuya instrucción tramitó en el Juzgado Correccional N° 3 de Junín bajo el número JN-975-17, derivó en el procesamiento sin prisión preventiva de Cofiño y, de acuerdo con lo previsto, el juicio oral debía comenzar el 13 de septiembre pasado.

Sin embargo, ese día, en lo que sería la primera audiencia del debate, Cofiño planteó su decisión de cambiar al defensor oficial que hasta ese momento lo representaba por un abogado particular, con lo cual obligó a postergar el inicio del juicio.

"Claramente fue una estrategia que utilizó para lograr la suspensión y así perder tiempo", advirtió en diálogo con la prensa el Dr. Maffía, quien remarcó que el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires confiere para estos casos de cambios en la defensa un plazo de tres días para que el nuevo letrado pueda definir si acepta o no tomar el caso.

Cumplido ese plazo, el nuevo abogado de Cofiño, el juninense Mauricio Muñoz, aceptó su designación, con lo cual el tribunal fijó nueva fecha de inicio del juicio oral para el 4 de octubre pasado, fecha en la que el acusado no se presentó y, desde entonces se encuentra prófugo.

En ese marco, el juez Jorge Cóppola, titular del Juzgado Correccional Número 3 del departamento judicial de Junín libró una orden de detención contra Cofiño, ahora buscado por las fuerzas de seguridad.

Menor sufrió graves heridas en un choque

En la intersección de calles San Martín y General Villegas de General Pinto colisionaron una camioneta Toyota Hilux verde, patente EKF-427, al mando de una mujer de 70 años, la cual circulaba por la primera de las arterias, y una motocicleta Gilera de 110 c.c. de cilindrada, que guiaba un menor de 15 años, residente en calle 10 de Junio, acompañado por otro adolescente, de 16 y quien vive en calle Belgrano.

Los tres involucrados en el siniestro vial fueron trasladados al Hospital “Dr. Alberto Luis Videla”, comprobándose que la conductora de la pick-up resultó ileso, mientras que el conductor de la moto llevó la peor parte.

Presentó escoriaciones y lesiones con pérdidas de sustancia en el rostro, fractura de nariz y pérdida de piezas dentales, mientras que quien lo acompañaba presentó lesiones en la pierna derecha.

Personal de la Delegación Departamental de la Policía Científica realizó las pericias de rigor y los dos rodados fueron incautados para realizar las actuaciones de rigor, habiéndose iniciado una causa caratulada "lesiones culposas", con del fiscal de turno del Departamento Judicial Junín, Dr. Sergio Terrón.

Secuestran un vehículo

Personal de la Comisaría de General Pinto que efectuaba tareas de prevención de delitos y faltas en general, procedió a la interceptación de un colectivo color azul, patente EEZ-672, guiado por un chofer residente en Garín (Buenos Aires), constatándose por el sistema informático de la Policía Bonaerense que el rodado tenía pedido de secuestro activo.

Fue solicitado en su momento por el titular del Juzgado Federal N° 1 del Departamento Judicial Morón y además de secuestrarse el rodado, su conductor debió fijar domicilio y quedó a disposición del magistrado interviniente.

Además, se iniciaron sendas infracciones a la ordenanza municipal en vigencia a cuatro jóvenes residente en José C. Paz (Gran Buenos Aires), quienes procedían a la venta ambulante de plantines, prohibida por dicha norma.