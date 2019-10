Un muerto tras la explosión en una planta de agroquímicos en Mercedes

Un hombre murió luego de estar internado casi una semana con quemaduras por haber caído a una zanja con líquido derramado, durante la explosión en una planta de elaboración y distribución de agroquímicos en el paraje La Verde, en el partido bonaerense de Mercedes, ocurrida el 27 de septiembre pasado, informaron fuentes judiciales.

Rubén Ponce, de 42 años, "era una vecino de la zona rural que se encontraba en los alrededores del incendio cuando cayó en una de las zanjas donde había desechos de agroquímicos y sufrió quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo. Falleció ayer por la mañana", señalaron las fuentes.

La explosión en la planta de la empresa SIGMA AGRO SA, ubicada sobre la Ruta 42, sucedió cerca de las 4.30 del viernes 27 -por causas que se investigan- y generó un fuego que alcanzó grandes proporciones que combatieron Bomberos Voluntarios de Mercedes, Navarro, Luján, Suipacha, General Rodríguez y San Andrés de Giles.

También intervino el Comando de Prevención Rural Mercedes y la Policía Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Policía de la provincia de Buenos Aires delegación San Martín, según las fuentes.

"Me tembló la casa y me levanté a ver qué había pasado. Otros vecinos vieron la estela de humo en el cielo y empezó a circular algo de información en los medios locales", indicó a Martín Barros, vecino de la zona.

Por el incendio se abrió una causa "en pos de determinar si existieron negligencias o la comisión de delitos de acción pública" cuya investigación está realizando la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 3 Departamental.

Según un parte del Ministerio Público Fiscal de Mercedes difundido esta semana, las autoridades del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) "tomaron diversas muestras, siendo que los primeros datos que se conocieron de los líquidos derramados (indican) que se trataría de biodiesel, glifosato y componentes para el desarrollo del mismo producto".

El comunicado señaló que "respecto del humo que emanó por el incendio de la planta – y que fue de gran preocupación en la zona – respondería a la quema de biodiesel y la combustión de plásticos en el lugar" y aclaró que "en principio, las autoridades que concurrieron al lugar descartaron un impacto en la salud".

La fiscalía informó que el propietario del predio declaró que la empresa "tomó todas las medidas previstas para situaciones de las características como las que se vivieron".

"Ya habría contratado a una empresa especializada (Tradex) en evaluación, contención y saneamiento ambiental para que trabaje en el lugar", indicó el parte.

"En lo que respecta al Ministerio Público Fiscal, vale destacar que se trabaja en pos de determinar si la empresa cumplió con los stándares que regulan la actividad y no hubo negligencia en el desarrollo de la actividad al momento de suceder el siniestro", agregó el comunicado.

Según Barros, la planta se instaló en la zona hace cinco años: "En principio nos habían dicho que hacían pastillas de cloros para piletas. Luego los vecinos nos enteramos que ahí acopiaban agrotóxicos, después que fraccionaban y recién tras la explosión nos dijeron qué se elaboraba".

El vecino indicó que "la única información que obtuvimos después del incendio fue de parte de la Municipalidad que sostuvo que al tratarse de una planta tipo 3 no tienen potestad para actuar y se comprometieron en acompañar los monitoreos e indicaciones que haya para el caso".

La fiscalía confirmó en el parte divulgado que "hasta tanto concluya el relevamiento y remediación de la zona afectada la OPDS dispuso la clausura preventiva del lugar".