Incendio en la Comisaría Primera: podrían procesar a tres policías por falso testimonio

Luego de una intensa jornada en la que se escucharon cinco nuevos testimonios en la undécima audiencia en el juicio que se desarrolló el miércoles por más de cuatro horas y que se investiga la muerte de siete jóvenes en los calabozos de la Comisaría Primera de Pergamino, tres de los testigos, todos efectivos policiales podrían ser procesados por falso testimonio luego que manifestaron en sus relatos una importante serie de contradicciones.

El pedido de enjuiciar a Renzo Giracci, Flavia González y Eduardo Amué ocurría durante los alegatos y, según se pudo saber, la medida sería impulsada por el bloque acusador que lo encabeza el Ministerio Público Fiscal -en la figura de Nelson Mastorchio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3- y que también lo conforman los abogados de las familias de las víctimas.

Evidentemente la falta de coincidencia de sus relatos con lo que indicaron la mayoría de los testigos que se sentaron en la sala durante las diez jornadas anteriores, llamó mucho la atención entre los presentes.

Además, y como si esto fuera poco, uno de los policías recibió una dura acusación de parte de la hermana de uno de los fallecidos lo que ocasionó un momento de mucha tensión y posteriormente la joven debió retirarse de la sala de audiencias de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal.

Bombero Voluntarios

El experimentado bombero voluntario de esa ciudad, con más de 25 años prestando servicio en el cuartel de calle Castelli, Mauricio Calzone, expuso antes los jueces y confirmó las versiones que habían dado sus dos colegas (Ariel Ardis y Santiago González) que fueron los primeros en llegar al incendio.

Sobreviviente

Matías Ortega es un joven sobreviviente de la tragedia y contó su versión de los hechos. En aquel momento estaba detenido por desobediencia y dijo que pudo ver la pelea entre Alan Córdoba y Juan Carlos Cabrera, cuando, previo a trenzarse en lucha con unas facas caseras, habían discutido por la organización de una fuga de los calabozos.

Luego se amigaron, señaló, y por la lucha fueron todos engomados (encerrados) antes de tiempo, situación que desencadenó en la protesta, primero en forma verbal y luego quemaron parte de los colchones.

Indicó también que estuvieron más de una hora y media hasta que fueron a rescatarlos. Por último recordó a los jóvenes fallecidos (Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, Franco Pizzarro, John Mario Chillito Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre) e indicó que la tragedia se podría haber evitado fácilmente.

Los imputados

Los seis policías imputados, el ex oficial subayudante Alexis Miguel Eva; el ex teniente primero Sergio Ramón Rodas; el ex sargento César Brian Carrizo; el ex oficial Matías Exequiel Giulietti, la ex oficial Carolina Denise Guevara y el ex comisario Alberto Sebastián Donza, tendrán la oportunidad de declarar, aunque seguramente será parte de la estrategia de los abogados defensores Carlos Torrens, Gonzalo Alba y Federico Mastropierro.

Cabe recordar que están acusados del delito de “abandono de persona agravado por el resultado muerte”.