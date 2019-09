En lo que va del año, dentro del territorio bonaerense hubo 80 femicidios

"Durante el fin de semana hubo cuatro femicidios en nuestro país. ¡Paren de matarnos! Navila Garay, Vanesa Caro, Cecilia Burgadt, Cielo López. Tres femicidios en un día. Cuatro en un fin de semana. No aparecieron muertas, las asesinaron. El Estado es responsable.”

El grito de desesperación, el pedido de auxilio lo hace Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, al referirse con esos tuits a cifras alarmantes. Los cuatro femicidios del fin de semana pasado fueron en Chascomús (Navila Garay, 15 años), Lomas de Zamora (Verónica Cano, 38), Santa Fe (Cecilia Burgadt, 42) y Neuquén (Cielo López, 18).

En lo que va del año, de acuerdo a datos registrados por dicho Observatorio, la cantidad de femicidios asciende a 235. En este sentido, se indicó que entre el 1 de enero y el 31 de agosto se produjeron en la Argentina 223 hechos.

De acuerdo a un relevamiento de dicha entidad, la provincia con más casos es Buenos Aires (80); seguida por Santa Fe (19), Córdoba (18) y Chaco (12). Entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, hubo otros 90, por lo que la tasa se elevó a uno cada 20 horas.

Otros datos importantes son que el 84% de los agresores pertenecía al círculo íntimo de las víctimas o las conocían, y que la mayoría de las mujeres asesinadas tenía entre 21 y 40 años.

MuMaLa, otro observatorio, difundió en julio pasado un relevamiento que hacía constar que en el primer semestre del año (entre el 1° de enero y el 30 de junio) se registraron 133 femicidios, que suponía un asesinato cada 33 horas.

"Estos hechos no son casos aislados, no las encuentran muertas, son víctimas de un sistema patriarcal que nos mata todos los días", expresó Vivanco"

Asesinó a su ex pareja en un baile

Cerca de la medianoche del 23 de junio, un hombre de 51 años, oriundo de General Pinto, mató a su ex pareja con un revólver calibre 22 en el Centro de Jubilados Dra. Sola, ubicado en cuartel I, prolongación calle Minervino (Lincoln).

La mujer, identificada como Mabel Alicia Gauna (62), recibió dos impactos en el cráneo, ejecutados por Oscar Rubén Otero, de 51 años, quien de inmediato se disparó con la misma arma que utilizó para cometer el femicidio y cayó gravemente herido, pero murió luego en el Hospital en horas de la madrugada, a las 5.15.

Chacabuco: dos hechos en cinco meses

El sábado 19 de enero de 2019, en horas del mediodía, la vecina de Chacabuco Silvia Pereyra (59) fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio, ubicado en la calle Agustín Roca, entre Padre Doglia y Avellaneda.

Se procedió a la detención de un hombre de nacionalidad paraguaya, quien fuera inquilino de la víctima: fue acusado de matar a puñaladas a la propietaria de la vivienda que habitaba.

El 12 de junio, el femicidio de Gabriela Scalise (43), reconocida radióloga de Chacabuco, conmocionó a la región. La mujer había mantenido una relación sentimental con el juninense Adrián Cipolla (44) quien disparó con un arma de fuego a Gabriela en la puerta de su domicilio y luego se quitó la vida a la vera de la Ruta 7, a la altura del puente del Río Salado.

En mayo, la víctima había alertado por la creación de perfiles falsos en las redes sociales y había colocado cámaras de seguridad en su casa; desde el círculo íntimo de la radióloga apuntaron que, tras haberse separado, Adrián Cipolla la acosaba y también la había amenazado, no obstante, no había denuncias radicadas.