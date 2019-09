Asesinan a golpes a una enfermera en Santa Fe

Una enfermera de un hospital público de Santa Fe fue encontrada asesinada a golpes y maniatada en una vivienda del extremo norte de esa ciudad, y por el femicidio la Policía detuvo horas antes del hallazgo a su ex pareja, informaron ayer fuentes policiales.

La víctima, María Cecilia Burgadt (42), trabajaba en el Hospital Provincial José María Cullen, donde había sido vista por última vez al retirarse el viernes por la tarde tras cumplir su horario de trabajo.

Su cadáver fue hallado ayer después de las 18 en un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) con la colaboración de la Agencia de Trata de Personas, con la presencia de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación Marcelo Fontana y Andrés Marchi.

Según indicaron los voceros, el cuerpo de Burgadt fue encontrado golpeado y maniatado en una vivienda ubicada en barrio Las Delicias.

La investigación comenzó el viernes último cuando una de las hijas de la víctima se presentó en la comisaría 14 de la ciudad de San José del Rincón junto a la actual pareja de Burgadt para denunciar su desaparición.

Los detectives comprobaron a través de las imágenes registradas por una cámara situada en el hall de entrada del Hospital Cullen que la mujer se había retirado cerca de las 14, una vez cumplida su jornada laboral.

A raíz de esas pesquisas, durante la madrugada de ayer la Policía detuvo a la ex pareja de la enfermera, un hombre (49) identificado con las iniciales S.A.M., en cuyo poder fue encontrado un auto Volkswagen Gol que pertenecía a la víctima.

El sospechoso no pudo aportar una declaración convincente que justificara el hallazgo del vehículo, pero más tarde confesó que había asesinado a Burgadt, por lo que de inmediato se montó el operativo que culminó con el allanamiento en la casa de 4 de Enero.

El fiscal Andrés Marchi,

perteneciente a Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, ordenó el traslado del cadáver a la morgue judicial para la realización de la autopsia de rigor, así como de otros peritajes a cargo de agentes del área Científica de la PDI.

Murió una mujer que había sido quemada en marzo

Una mujer de 38 años que en marzo pasado había sufrido quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo tras ser prendida fuego en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, hecho por el cual está detenido su ex esposo, murió a raíz de las secuelas del ataque. La víctima ingresó muerta ayer al Hospital Alende tras sufrir una descompensación mientras realizaba un tratamiento ambulatorio por las lesiones producidas por las quemaduras.