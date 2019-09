Preocupación en la Región: en campos de Junín y Lobos rompieron silobolsas

El jueves por la noche, el campo de Norberto Sacoccia, ubicado en la localidad de Saforcada, sufrió robos y daños en su producción de cereales y el abigeato de un animal. Varios silobolsas amanecieron con cortes horizontales que provocaron la caída del grano y grandes pérdidas económicas.

En diálogo con TeleJunín, el presidente de la Sociedad Rural Junín, Gustavo Frederking dijo: “Estamos muy preocupados por lo que sucedió en el campo, donde en horas de la noche ingresaron a hacer daño y no a otra cosa. También, por lo que me dicen, presumen que robaron una vaca y cinco terneros. Es muy grave”.

“En general, está muy tranquilo, en torno a esta situación, ya que en otros momentos había más casos. En esta zona, por lo menos, no se venían escuchando casos delictivos de este tipo. Nos llamó mucho la atención la magnitud por pensar que lo hicieron con total impunidad”, afirmó.

“Estamos preocupados. Tomó conocimiento la Fiscalía y la policía está trabajando. Seguiremos hasta que este hecho se aclare lo antes posible. A mí me cuesta creer lo que sucedió porque hasta ahora había mucha tranquilidad. Pero generar daño como lo hicieron, es hacerlo por el daño mismo”, subrayó.



/LEÉ MÁS Detienen a un hombre de 65 años con cocaína



En Lobos

En tanto el miércoles a la madrugada, el campo de la firma Agropicado Lobos, de Ricardo Del Barrio, también sufrió robos y daños en su producción de cereales con la rotura de nueve silobolsas. Las pérdidas alcanzan los 900.000 pesos.

Un video que muestra el vandalismo se volvió viral en las últimas horas. Las imágenes fueron grabadas por uno de los empleados de Del Barrio y reflejan destrozos en siete bolsas y media de soja, una de maíz y media de sorgo.

"Fue un gran disgusto para mí, que soy hipertenso. Tengo ganas de largar todo y agarrar al tipo que hizo esto del cogote. Esto fue una maldad", dijo Del Barrio. El productor contó que el miércoles fue un día "terrorífico" para él, pero que ya está enfocado en revertir la situación.

"Estamos laburando contrarreloj para reembolsar el cereal, porque anuncian lluvias", aseguró Del Barrio, que ahora tiene que contratar personal para sacar el cereal que quedó en la bolsa y reembolsarlo. "Estamos trabajando a dos puntas, con una pala cargadora y un tractor", sostuvo.

Remarcó que le tomará más tiempo volver a embolsar por cómo está tirada la producción en el suelo. "Hay que juntar y barrer. Apenas podemos hacer una bolsa por día", indicó.

Además de las roturas en los bolsones, los ladrones robaron dos estéreos, una goma de auxilio y un bidón, porque "querían sacar nafta de un vehículo". También vandalizaron con aerosol el tablero de un tractor.

El dueño de la planta realizó la denuncia y la policía levantó huellas en el lugar. "No tengo sospechosos. Muchos quieren relacionarlo con algo político, pero puede ser un ex empleado al que no le gustó mi cara, alguien a quien no pude darle trabajo o algún loco al que se le dio por romper bolsas", afirmó Del Barrio.

La planta está ubicada en el kilómetro 105 de la ruta nacional 205 en el partido bonaerense de Lobos. "Es extraño, porque rompieron bolsas en una planta de silo sobre la ruta. Es mucho más visible que si fuera en el medio del campo", aseveró.