Dos jóvenes fueron atacados y heridos con armas blancas en las calles de Junín

En el transcurso del fin de semana, dos personas fueron víctimas de ataques con armas blancas en la vía pública de Junín y debieron ser trasladadas al Hospital Interzonal

El primer hecho ocurrió en la noche de este sábado, cerca de las 22, cuando la policía tomó conocimiento, a partir de un llamado realizado desde el Hospital, del ingreso de un joven de 27 años con una herida de arma blanca corto punzante a la altura del hombro izquierdo.

Al llegar personal policial al área de emergencias, se tomó declaración testimonial del joven quien comentó que había sido agredido por un sujeto tras presenciar una pelear familiar en la zona de calle Apolidoro.



El médico de policía determinó lesiones leves, y el herido no inició acciones legales ante miembros de la fiscalía de turno. También en el caso tomó injerencia personal del área de Asistencia a la Víctima.

Posteriormente, se inició una investigación que permitió identificar al agresor, otro joven de 23 años y no se adoptó ninguna medida legal para con él, aunque se inició una causa judicial en la que interviene la Fiscalía 3 a cargo del doctor Carlos Colimedaglia.

Cerca de las 19 de ayer, en la Plaza 25 de Mayo, un hombre golpeó a otro y luego lo hirió con una cuchilla para robarle una cadena. Producto de la agresión, la víctima de 17 años, que se encontraba acompañada por otro joven, sufrió un importante corte en el cuero cabelludo perdiendo gran cantidad de sangre y fue trasladado al nosocomio local por una ambulancia.

Tras describir la apariencia física de su agresor, a quien dijo no conocer, efectivos policiales montaron un operativo cerrojo y lo pudieron interceptar, junto a otro sujeto, (19 y 20 años) en la puerta de un supermercado céntrico ubicado en Rivadavia y Carlos Pellegrini.