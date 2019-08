“Mi vida era todo felicidad con Valeria y mi hija, con quien siempre íbamos cantando cuando la llevaba al jardín. El día del siniestro almorzamos juntos para disfrutar, y a las 15 se fueron hacia Arenales a visitar a su hermana. Era una Ruta que mi mujer conocía bien porque la transitaba todos los días”, declaró con lágrimas, Hugo Martínez, esposo y padre de las víctimas.

“A las 19,15, me envió un mensaje que estaba por volver a Arribeños, pero primero iba a pasar por un negocio a comprar una camisa que yo necesitaba para una celebración. Me entré a bañar y a las 20 me llama su hermana diciendo que habían sonado las sirenas de los bomberos y le dije que se quedara tranquila”, recordó.

“En ese momento llamé al teléfono de Valeria y un policía lo atendió y escuché que había habido un accidente, que cortaron la ruta y que había fallecidos. En ese momento nunca pensé que era ella. Llamé a un amigo para que me lleve al lugar y ahí me di cuenta de todo”, expresó con dolor.

“Yo le pedía que saquen a la bebe de 2 años y me decían que tenían que esperar a los peritos. No se lo deseo a nadie. En estos tres años no me puedo levantar, y cuando lo hago me pregunto ‘para qué te levantás si te robaron todo’”, apuntó.

“La bebé en camino se iba a llamar Inés y ya teníamos la pieza preparada. No se puede explicar lo que yo siento en estos días. A los siete meses, falleció mi madre de un paro cardíaco: no resistió verme sin ganas de vivir, no lo soportó”, admitió.

“Estoy convencido de que la tragedia podría haberse evitado. Tenemos que pensar que la vida del otro vale y a mí me llevaron tres vidas. Actuemos con respeto y pensando en el prójimo. Muchas veces me pregunto por qué sigo parado. A los que tienen hijos les pregunto cómo hacen para estar media hora sin ellos y yo hace tres años que no los tengo”, subrayó.