Intentaron robarle, sufrió un ACV y murió en el nosocomio

Un episodio realmente increíble ocurrió en Pergamino cuando un hombre sufrió una descompensación en medio de un asalto perpetrado por dos sujetos, quienes a punta de arma de fuego intentaron sustraerle sus pertenencias.

Según se pudo reconstruir a través de la familia, el episodio ocurrió cuando la víctima se dirigía hacia un taller mecánico para poder cargar una batería debido a que no podía poner en marcha el automóvil.

El hombre salió a bordo de su bicicleta y a pocas cuadras de su vivienda fue interceptado por dos sujetos quienes se le pusieron a la par. Uno de ellos extrajo un arma de fuego y, apuntándolo, le solicitó que detuviera la marcha y que le entregara todas las pertenencias. En ese momento, la víctima no pudo contener los nervios y cayó desvanecido al piso.

Un vecino que observó la situación logró disuadir a los delincuentes quienes no pudieron apoderarse de los elementos y rápidamente se dieron a la fuga.

Al acercarse, el ciudadano comprobó que el hombre se encontraba totalmente desvanecido y rápidamente avisó al personal policial y a emergencias médicas, quienes arribaron al lugar y posteriormente trasladaron al hombre al nosocomio local.

Una vez en el hospital, los profesionales médicos determinaron que el hombre había padecido un ACV, por lo que quedó internado, agravándose su situación en el transcurso de las horas. Lamentablemente, el hombre falleció días más tarde.

Vale destacar que la familia no habría realizado la denuncia correspondiente priorizando la salud y las atenciones de la víctima, pero lo harán en las próximas horas.

Por lo pronto, la policía y la Justicia comenzarán a trabajar en la búsqueda de estos delincuentes, quienes habrían participado en este aberrante episodio que dejó como saldo a una persona sin vida, producto de una tentativa de robo.