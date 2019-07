Cuatro heridos tras explotar un silo en Rojas

Ayer por la mañana explotó un silo en la planta de cereal AFA que se encuentra sobre la Ruta 31 de la ciudad de Rojas, con un saldo de cuatro operarios heridos: dos de ellos sufrieron quemaduras graves y el resto, fuertes traumatismos.

José Savi, presidente de Bomberos Voluntarios de esa ciudad, que trabajó en el lugar del hecho, informó que hubo una explosión "en las cañerías que pasan por debajo de los silos y transportan cereal". Según las primeras hipótesis, el accidente habría sido causado por una combustión.

Directivos del Hospital local dieron el parte médico de los trabajadores y afirmaron que los quemados serán trasladados a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Rosario durante estos días.



"Los cuatro pacientes que ingresaron son Julio Ibarra, Carlos Barroso, Luis Opissaco y Emilio Solmi", confirmó el titular de la cartera de salud del municipio, César Pastorino. "Ibarra y Barroso sufrieron traumatismos leves y quemaduras de tipo A, que son las más leves", confirmó. "Los otros dos ingresaron con quemaduras de gravedad, incluyendo quemaduras en la vía aérea".

"Cuando un paciente se quema la vía aérea uno tiene que protegerla rápidamente porque eso se inflama, al igual que lo que pasa en la piel. La quemadura de piel genera mucha inflamación y la parte interna de la tráquea y la vía aérea superior también. Normalmente, los pacientes que se queman la vía aérea de manera consciente, no es tan grave. No es lo mismo que se esté inconsciente aspirando humo caliente durante minutos", explicó el médico.

"También tienen quemadura de cara, cuero cabelludo, en muslo y dorsal baja. No llegan en ninguno de los dos casos al 30 por ciento", agregó.

"Lo que hay que hacer es estabilizarlos, tratar de que no hagan las complicaciones iníciales como que se baje la presión, fallas renales, o que descienda la cantidad de oxígeno en sangre", dijo, y continuó: "Los pacientes fueron entubados y oxigenados preventivamente, y eso hace que estén muy estables para que puedan ser trasladados a un centro de mayor complejidad."