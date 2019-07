Gestos desafiantes del “Tata” Baldomir en la primera jornada del juicio por abuso sexual

El juicio al ex campeón mundial de boxeo Carlos Baldomir tuvo un comienzo tenso ayer a la mañana en los Tribunales provinciales de la ciudad de Santa Fe, donde el acusado lanzó amenazas gestuales hacia los periodistas que lo vieron entrar a la sala para la primera audiencia. El acusado lleva dos años detenido por el presunto abuso sexual de su hija menor de edad.

Las partes aclararon que la decisión de los jueces Pablo Busaniche, Rodolfo Mingarini y Susana Luna no fue producto de la conducta intimidatoria del imputado, pero la imagen marcó a fuego el inicio del proceso en el subsuelo del edificio.

Su entrada esposado frente a las cámaras resultó ser la antesala de un despliegue agresivo con la mirada fija hacia el rincón de la sala donde estaban los periodistas. Levantó el dedo mayor de su mano, hizo un ademán de cortar el cuello y hasta levantó los puños para apuntar al público presente.

"No vi los gestos. Si fue así, en absoluto uno lo recomienda. Eso a él sólo lo puede perjudicar", afirmó Martín Durando, uno de los abogados del santafesino de 48 años. En el primer cuarto intermedio después de los alegatos de apertura, el letrado consideró que podía tratarse de un error por parte de su cliente y manifestó: "Espero que no haya sido para responder a alguna provocación".

El tribunal comenzó este jueves por la mañana a repasar las pruebas y testimonios para responder a un pedido de 20 años de prisión por parte de la querella y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a partir de la denuncia que la ex esposa de Baldomir presentó en octubre de 2016.

El fiscal Federico Grimberg recordó que los delitos atribuidos ocurrieron cuando la niña tenía "entre 7 y 12 años" y que algunas de las situaciones descriptas tuvieron lugar en otras localidades como Junín, donde residió hasta su detención.

El ex boxeador fue apresado en relación a la causa semanas después de que los investigadores le tomaran declaración a la madre de la niña. Desde entonces estuvo tras las rejas en el penal de Las Flores, donde su celda fue escenario de un allanamiento relevante para el desarrollo de la última etapa de la causa.

Las amenazas de Baldomir previas a la audiencia inicial no pasaron desapercibidas para la Asociación de Prensa Santa Fe, la cual emitió un comunicado en el que rechazó las intimidaciones dirigidas hacia quienes estaban trabajando en la sala y se expresó en defensa del libre ejercicio de la tarea periodística.

El juicio se desarrolla en la Sala 1 del subsuelo de los Tribunales de Santa Fe, donde entre jueves y viernes se realizarán alegatos de apertura y producción de pruebas (con 14 testigos); los alegatos finales serán el lunes 29 de julio de 9 a 12; mientras que la lectura del pronunciamiento del tribunal se llevará a cabo el día miércoles 31 de julio a las 11 de la mañana.

La dirección del debate se encuentra a cargo del tribunal pluripersonal que preside la Dra. Luna a quien acompañan los jueces Rodolfo Mingarini y Pablo Busaniche. En tanto el bloque acusatorio lo representan los fiscales de la Unidad Gefas (de Violencia Género, Familiar y Sexual) del MPA, Alejandra Del Río Ayala y Federico Grimberg; junto a los querellantes, Alejandro Otte y Sebastián Oroño (en representación de la madre de la víctima).

La defensa del boxeador se encuentra a cargo de los abogados particulares Martín Durando y Gonzalo Fuente.

Denuncia y detención

El “Tata”, como se lo conoce al púgil de 48 años, fue detenido el 18 de noviembre de 2016 en su casa de Junín (Buenos Aires), donde estaba radicado desde hacía un tiempo y había formado una nueva familia.

Menos de un mes antes, el 29 de octubre, su ex esposa lo denunció por el abuso sexual de su hija menor, ante el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual de la Unidad Regional Uno.

Desde entonces, Baldomir atravesó un largo derrotero judicial que este jueves lo puso nuevamente frente a las cámaras y de cara a un juicio oral en el que se develará si es inocente o culpable de los delitos que se le endilgan.

Los hechos, en Junín y Santa Fe

Los fiscales Gimberg y Del Río Ayala confirmaron, antes de entrar a la sala, que “se investigaron abusos cometidos en perjuicio de la propia hija del acusado. Los ilícitos comenzaron cuando la víctima estaba en edad escolar y se reiteraron en múltiples oportunidades”. Y agregaron que “algunas de las agresiones sexuales fueron perpetradas en el domicilio familiar que compartían la víctima y el acusado, y en el que también vivían los hermanos de la niña y la madre, que era pareja de Baldomir”.

Puntualmente, los hechos fueron ubicados en las ciudades de Santa Fe y Junín en los veranos de 2012, 2013 y un episodio ocurrido en febrero de 2014 en Sauce Viejo, cuando la víctima tenía entre 8 y 9 años de edad.