La fiscal Lisazo confía en que se extradite desde Dubai a los autores del triple crimen

Aún sigue conmocionando a Junín el triple homicidio cometido en el supermercado chino ubicado en 25 de Mayo y Bernardo de Irigoyen, el 27 de marzo pasado. A casi cuatro meses del terrible hecho de sangre, siguen detenidos en Dubai, Lin Rong (32 años) y Hai Zhou (24), quienes habían llegado a nuestra ciudad por una oferta de trabajo en el súper “Sky”, pero tenían en mente un plan macabro: mataron a los dueños a cuchillazos y robaron $ 3.600.000.

Luego del hecho, escaparon en taxi hacia Buenos Aires, compraron pasajes, descartaron los DVR en el Riachuelo y subieron a un avión en Ezeiza con destino a Asia, pero fueron interceptados por Interpol en Emiratos Árabes cuando intentaban hacer la última escala hacia el destino final.

Ahora, hace más de 100 días, continúan detenidos en la prisión del aeropuerto de Dubai, donde se inició un juicio de extradición para que sean deportados hacia Argentina, acusados de haber asesinado a Weng Chan Xiu (30 años), apodado "Eric"; su pareja, Zhuang Zhenzhu (también de 30), más conocida como "Lili"; y Chen Whanwe (43), a quien le decían "El Tío", dentro del local.

La fiscal Lisazo confía en que se les de la extradición

La fiscal a cargo del conmocionante caso, Dra. Vanina Lisazo, dijo ayer a “TeleNoticias” (“TeleJunín”) que “hace más de 100 días que están allá, nosotros hicimos toda la tramitación correspondiente –así fue como se logró la detención en Dubai-, a través de Interpol, y ahora lo que se está haciendo es un procedimiento, a través de la Cancillería argentina, con el Estado de Emiratos, justamente para lograr la extradición; esto no es sencillo, porque no tenemos un tratado de extradición. Esta parte corre íntegramente por cuenta del Juzgado de Garantías”.

“Allá (en Dubai) estarán analizando si corresponde o no, pero como el homicidio es homicidio en el mundo entero, creo que sí, que los van a extraditar, espero que cuanto antes”.

“Creo que la idea de ellos era llegar a China y perderse, que se habrían perdido, no creo que el destino haya sido Dubai, por el trabajo de todo un grupo los pudimos encontrar antes. Eran dos personas NN para nosotros, lo único que sabíamos es que eran chinos, ellos han apostado a eso”.

En cuanto a los motivos que habrían desencadenado el triple homicidio, la fiscal destacó: “El móvil ha sido netamente económico, no pudimos encontrar una supuesta mafia, que tenga algún tipo de reclamo atrás, por lo menos en lo que tenemos hasta ahora, además la familia ha colaborado muchísimo con nosotros. Lo que sí sabemos es que se llevaron 3.600.000 pesos”.

“Son casi todos de la misma región, de Fugian, pero no se conocían. La pareja había trabajado en Once, en jugueterías, y en algunas los habían echado por algún faltante”, completó la Dra. Vanina Lisazo.

El triple crimen

De acuerdo a lo investigado, la primera víctima fue "El Tío" Chen Whanwe, quien estaba en el depósito de al lado del supermercado, donde la familia vivía. El hombre se encontraba lavando ropa, mientras Hai lo vigilaba desde el negocio, mientras “miraba precios” de las góndolas.

Cuando "El Tío" salió con la palangana de ropa hacia el primer piso, Hai se adelantó y subió las escaleras primero. Un minuto y diez segundos después, el asesino bajó las escaleras escondiéndose el cuchillo ensangrentado en el pantalón.

La segunda asesinada fue “Lili”. Según lo que se interpreta de los videos del local, Hai agarró una campera, fue hasta el supermercado y le dijo a la dueña que quería lavarla. Lili fue hasta el depósito donde estaba el lavarropas, atrás la siguió Hai y la última en entrar fue Lin que cerró la puerta. A los dos minutos, la pareja de asesinos salió del depósito. Él volvió a esconder la cuchilla y ella le limpió la sangre de la cara.

Por último, los atacantes fueron por Eric, que se encontraba cerrando la caja. Lin comenzó a hablarle y él le pidió que acomodara algunos artículos. Hai se quedó escondido atrás. En las imágenes se ve que los asesinos buscan el momento para atacar pero no lo encuentran.

Como era habitual, mientras Eric contaba la plata tomaba vino de una botella. Lin aprovechó eso para sacarle tema sobre la botella. Con el cajero distraído, el varón de la pareja de asesinos atacó por atrás. Primero le clavó una puñalada en el cuello, después siguió en la zona del abdomen. Pero Eric comenzó a forcejear.

Herido y todo, la víctima logró sacarle el cuchillo al atacante y entonces Lin empezó a golpearlo con la botella. La pelea duró 4 minutos hasta que finalmente Eric se desvaneció por la gran cantidad de sangre que perdió.