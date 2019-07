Espectacular vuelco de un VW Bora en la rotonda de Ruta 188 y avenida República

Un automóvil VW Bora volcó espectacularmente anoche, alrededor de las 19.30 horas, en la rotonda de la Ruta Nacional N° 188 y la avenida República, por causas que se tratan de determinar.

El coche, color dorado, patente GKV-147 era comandado por Jorge Olmos, de 68 años, jubilado, quien solo sufrió algunos golpes y traumatismos de escasa consideración, en tanto que el rodado presentó deterioros en su estructura, especialmente en el techo, debido a los “tumbos” propios del siniestro.

Trascendidos recogidos en el lugar del siniestro indicaron que el sexagenario conductor habría señalado que transitaba en estado de nerviosismo, por supuestos problemas personales, por lo cual no habría tomado bien la rotonda, se “montó” sobre la misma y perdió el control del auto, el cual terminó volcando.

Personal policial de la Comisaría Junín Segunda, del Comando de Patrulla y peritos de la Policía Científica Departamental trabajaron en el lugar del siniestro, no siendo necesario cortar la circulación vehicular por la Ruta 188 ni por la avenida República, aunque sí el tránsito fue asistido durante algunos minutos.

También concurrió el lugar el móvil 5 del servicio de emergencias “Intermed”, a cargo del Dr. Villanueva, quien revisó a Olmos, no habiendo presentado el conductor, reiteramos, lesiones de consideración, aunque igualmente se procedió a su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro”.