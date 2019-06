Entregaron nuevos elementos al Grupo de Apoyo Departamental -GAD- de Junín

En la sede del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), ubicada en el barrio Los Almendros, con la presencia del secretario de Seguridad municipal, Fabián Claudio y el jefe, subcomisario Carlos Montoto, se hizo entrega de nuevos elementos para esa la fuerza pública.

Se trata de kits de conversión con miras de puntas luminosas y linternas especiales; ropa e indumentaria; chalecos y escudos protectores, entre otros. De esta forma, se continúa equipando a las fuerzas policiales para generar una mejor tarea.

Al respecto, Claudio manifestó que "se incorporó un equipamiento especial y necesario para la tarea que ellos cumplen. Es importante que la policía cuente con estos elementos para que su servicio sea más eficaz y eficiente”.

“El GAD es un grupo de apoyo en aquellos servicios especiales que cumple la policía y es un grupo de élite que cumple funciones tácticas, de choque y de anti tumulto. Por ser un grupo de esa naturaleza, requiere de equipamiento especial que hasta la fecha no contaba", continuó.

Además, agregó que "entregaron armas de precisión, escudos, nuevo uniforme y distintos elementos que van a traer una mejor funcionalidad. Esto es un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de Junín, a través de las gestiones del intendente Petrecca”.

“Ya hemos incorporado más de 30 patrulleros, bicicletas, equipamientos, motos y cámaras entre otras cuestiones. Son todos elementos de suma necesidad para seguir adelante en esta lucha contra el delito y con el objetivo de que el vecino viva con mayor seguridad", apuntó.

Por su parte, Montoto expresó que "esto se suma a la entrega de chalecos nuevos que se viene haciendo desde hace un tiempo. En esta oportunidad incorporamos escudos de protección balística con visores balísticos para poder tener mayor protección en los allanamientos que hacemos en Junín o cuando somos requeridos en otras jurisdicciones”.

“También se incorporaron kits de conversión con miras de puntas luminosas, sistemas de linternas especiales que nos permiten mayor protección. Esto nos amplía el poder de fuego a más de 50 metros con ambos ojos abiertos que es el tiro que nosotros utilizamos para no perder visión. Además, nos permite identificar mejor a los agresores y distinguirlos de aquellos no agresores", explicó.

"También se entregaron uniformes homologados por la Sra. Gobernadora a través del ministro y en toda la provincia se utilizará un mismo uniforme. Son mejoras necesarias para hacer un mejor trabajo. Seguimos trabajando para una mayor seguridad de todos los vecinos de Junín", finalizó el subcomisario.