Femicidio en Lincoln: mató a su ex pareja en un baile de jubilados y se quitó la vida

Unas 400 personas fueron a disfrutar de otro baile dominguero en Lincoln, para también charlar con amigos, conocidos y degustar alguna bebida o comida que la cantina ofrece en el Centro de Jubilados “Dra. Sola”, con sede en la prolongación de avenida Menarvino (Cuartel I).

Cerca de la medianoche, cuando se encontraba tocando la banda de cumbia “Juan Pablo y sus Picaflores”, de repente tres fuertes explosiones enmudecieron la pista, donde los concurrentes vivieron una estremecedora escena que nunca se hubieran imaginado.

Una mujer, identificada como Mabel Alicia Gauna (62), yacía tendida en el suelo sin vida con dos disparos en el cráneo, ejecutados por un hombre. Los invitados comenzaron a correr hacia las salidas de emergencias, ya que imaginaron que el agresor les dispararía a todos, pero eso no ocurrió.

El sujeto de 51 años (nacido el 18 de agosto de 1967), Oscar Rubén Otero, casi de inmediato se disparó en la cabeza con la misma arma de fuego que utilizó para cometer el femicidio y cayó gravemente herido, pero murió luego, en el Hospital en horas de la madrugada, a las 5.15.



Según el cantante de la banda de cumbia, Juan Pablo Masciulli, de acuerdo a los datos que se conocieron en el lugar, el homicida llegó al centro de jubilados desarmado, pero cuando vio a la mujer participando de la festividad, se tomó un remís hacia su casa de General Pinto.

"Le pidió a un chofer, que estaba en la puerta, que lo llevara a buscar una 'medicación que se había olvidado' y en realidad era un arma de fuego", confirmó.

Pasadas las 23.30, el asesino regresó al salón decidido a matar a balazos a su ex pareja. Según fuentes policiales y judiciales, efectuó dos descargas con un revólver calibre 22 que impactaron en el cráneo de la víctima, quien falleció en el acto (había nacido el 23 de abril de 1956).

El líder del conjunto musical dijo que estaba en la tercera parte de su show cuando escuchó una detonación. "En un primer momento pensé que se le había caído una bandeja a unos de los mozos, pero después hubo dos estruendos más", contó el músico, quien añadió: "La gente empezó a correr a la salida de emergencia porque no se sabía si era uno que le disparaba a cualquiera".

"En ese centro de jubilados tocamos cuatro veces por año, nunca pasó nada similar, ni siquiera una pelea. Era gente grande que buscaba divertirse y terminó conmocionada", afirmó Masciulli.

Tras ser alertados, efectivos de la Comisaría de Lincoln desalojaron el salón y comenzaron a trabajar junto al ayudante fiscal de Lincoln, Dr. Juan Martín Camaleonti, peritos del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte; personal de la Policía Científica Departamental, el Comando de Prevención Rural, la Dirección Departamental de Investigaciones y la Comisaría de la Mujer de la vecina ciudad.

Una relación sentimental

El personal policial confirmó que la víctima, domiciliada en la localidad de Juan Bautista Alberdi, había mantenido una relación sentimental con Otero durante un año.

Los voceros añadieron que hacía aproximadamente un mes que la pareja había terminado, por razones que no trascendieron.

La mujer, madre de cuatro hijos y empleada de limpieza en casas de la zona, no había radicado ninguna denuncia por violencia de género, aunque las pesquisas procuraban determinar si el homicida la hostigó o amenazó para que retomasen la relación.

En ese sentido, una fuente judicial aseguró que el hombre se había "obsesionado" con Gauna pero ella no llegó a pedir una medida de restricción de acercamiento.

Algunos trascendidos indican que el pintense Otero, habría purgado hasta 14 años de prisión hasta hace poco tiempo, por otro hecho de homicidio en perjuicio de una mujer, en la localidad de Abbott, partido de Monte (provincia de Buenos Aires).

El hecho caratulado “femicidio y suicidio” es investigado en la IPP 04-00-006256-19 por el fiscal Carlos Colimedaglia, a cargo de la UFI 3 del Departamento Judicial Junín que dispuso que se realice la correspondiente autopsia en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte.