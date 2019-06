Amenaza de bomba en el Hospital: “Que no se repita más”, dijo Serenal

Tras conocerse la noticia de la amenaza de bomba en el Hospital municipal de Lincoln, el intendente Salvador Serenal realizó un descargo en las redes sociales.

"Se recibió una amenaza de bomba en el hospital municipal. Sí, así como lo leen, alguien, que se está investigando su identidad, llamó y dijo que había una bomba. Estos 'chistes' de pésimo gusto generan un enorme gasto de recursos y movilizar a muchísima gente que vela por nuestra seguridad (Bomberos, policías, etc.)", escribió el intendente.

Y agregó que "a todo esto sumemos el susto de la gente que estaba dentro del hospital, personas enfermas, embarazadas, abuelos, familiares y niños que estaban en el área de pediatría".

Por último, Serenal señaló: "Condeno y repudio estos actos de cobardía y les pido a todos ustedes que me acompañen en este amargo sentimiento que nos genera. Que no se repita más".

El hecho

El hecho ocurrió en la mañana del sábado último en el Hospital Municipal “Doctor Rubén Omar Miravalle”, que permaneció vallado y con custodia policial debido a una amenaza de bomba recibida a través de un llamado telefónico.

Fuentes oficiales informaron que “una recepcionista denunció haber recibido un llamado al teléfono fijo de la guardia del hospital, donde una voz femenina le había referido que había una bomba, y que corran por sus vidas”.

De esta manera, se aplicó el protocolo correspondiente y se procedió a la evacuación del edificio y se solicitó la presencia de peritos de explosivos de Bomberos de Junín. Tomó intervención el juez federal Rueda. Se instruyó un sumario caratulado “Intimidación pública”.