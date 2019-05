El oficial de policía, Víctor Laserna salvó a una beba con maniobras de "Heimlich"

El intendente, Pablo Petrecca felicitó al oficial de policía, Víctor Laserna por la actitud y comportamiento que tuvo al asistir a una recién nacida que sufrió signos a ahogamiento cuando era amamantada en Junín.

El uniformado le realizó maniobras de "Heimlich" que permitieron que la beba recobrara sus signos vitales y fuera trasladada en el patrullero hasta la Clínica Centro donde fue atendida por personal médico.

Cabe destacar que Laserna, junto al personal policial, aprendió dichas técnicas en el curso de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) y Primeros Auxilios que se realizó en el Parque Natural Laguna de Gómez.

Al respecto, el intendente Petrecca, dijo que "quería saludarlo a Víctor (Laserna) personalmente y agradecerle su actitud; también me contó su historia personal y adquiere más valor. Víctor perdió a su señora hace dos meses, por lo que no está pasando un buen momento, y ese día tenía pensado no venir a trabajar, pero algo le dijo que tenía que venir. Y fue justo ese día cuando lo llamaron y pudo actuar para salvar al bebé, recordando los cursos que habíamos dictado para el personal policial. De esta manera, pudo salvar nada más y nada menos que una vida".

"Pudo aplicar las maniobras que aprendió y, gracias a ello, hoy podemos hablar de un final feliz. Quiero destacar el hecho de no dudar un segundo, de cumplir el servicio y de honrar el uniforme que lleva puesto. Hoy vivimos en un mundo en donde parece que hay policías malos y siempre se hace foco en ello. Por eso, queremos destacar su accionar para que la comunidad sepa que en la ciudad de Junín contamos con muy buenos policías. Víctor tiene más de 25 años de servicio y pudo actuar en consecuencia", dijo Petrecca.

A su vez, agregó que "con los cursos de RCP estamos llegando a las casi mil personas y especialmente a las fuerzas policiales que son las que acuden en primer lugar. Estos cursos salvan vidas y ya podemos contar dos casos sumado al que ocurrió en Laplacette. Estamos contentos porque no nos equivocamos con estas capacitaciones y decíamos que era el camino para estar cerca de los vecinos. Mi reconocimiento a Víctor en nombre de toda la ciudad, sabiendo que todos los policías son servidores públicos y todos hubiesen actuado de la misma forma".

Por su parte, el capitán Laserna manifestó: "Le quiero agradecer a mis superiores y al Sr. Intendente por haberse acercado a saludar. Si no estaba yo, cualquiera de mis compañeros hubiese actuado de la misma forma porque todos estamos capacitados. También quiero agradecer al Municipio por los cursos que nos brindaron para nosotros y para la vida cotidiana. Pudimos llegar al requerimiento de la gente ante una emergencia y hoy podemos contar con un final feliz. Por suerte una beba de dos meses puede estar con su familia".

Para finalizar, explicó que "me pude comunicar con la familia y me comentaron que la nena está bien. Es muy importante la capacitación y los cursos que nos brinda el Municipio y la Secretaría de Seguridad, ya que nos permiten actuar y conseguir buenos resultados".