Una mujer, víctima del “cuento del tío” entregó 100 mil dólares y 7 mil euros

Un detenido en dos allanamientos es el saldo de una investigación que se inició el 4 de abril cuando una vecina de Chivilcoy fue engañada por una banda de gitanos y le entregó la suma de 100 mil dólares y varios euros (suma que no fue precisada, se habla de 7 mil). A raíz de este engaño, la señora de la tercera edad había radicado la denuncia en la Fiscalía de Mercedes.

Una cámara de seguridad habría aportado valiosas datos que llevó al personal de la DDI Mercedes a allanar a un domicilio en esa ciudad, ubicado en la Avenida de Tomaso al 200, y otro en la provincia de San Luis, donde se procedió a la detención del morador y al secuestro de una camioneta Volkswagen Amarok, la cual habría sido adquirida con la importante suma de dinero que obtuvieron tras el engaño.

Si bien se mantiene en reserva la identidad de la persona detenida y de la damnificada, como así también los lugares allanados, no se descarta que haya nuevas diligencias policiales porque se secuestraron diferentes elementos, entre ellos celulares, que serán sometidos a diferentes peritajes.





El caso

El hecho que originó la investigación ocurrió el pasado 4 de abril, cuando una señora de la tercera edad, fue engañada por un grupo de sujetos que en primer lugar llamaron por teléfono haciéndose pasar por su nieto, manifestando que debía entregar el dinero que poseía para ser cambiado por billetes de nueva denominación porque iban a ser sacados de circulación.

A partir de ese momento los investigadores de la DDI, chequeando cámaras de seguridad del municipio y privadas y entrevistando testigos, lograron determinar que los autores de este fraude pertenecerían a la colectividad gitana, los cuales, luego de comprar un vehículo cero kilómetro de alta gama, habrían huido hacia la provincia de San Luis.

Tras reunir elementos probatorios correspondientes, el Juzgado de Garantías interviniente dispuso la realización de varias diligencias de allanamiento, en la provincia de San Luis y en la ciudad de Chivilcoy, lográndose de esta manera detener a uno de los responsables de este hecho, y al secuestro de una camioneta WV Amarok, dinero en efectivo y telefonía celular.

La investigación

Una cámara de seguridad particular captó el momento que un auto de alta gama llegó hasta el domicilio de la damnificada y visualizó a la persona que se apoderó del dinero, que terminó siendo la misma que fue detenida en San Luis. No se descarta que dentro del rodado también estuviera la persona moradora de casa de avenida de Tomaso.

La Policía confirmó además que la persona que retiró el dinero de la vivienda de la damnificada, días más tarde, junto a su familia, abandonó la ciudad de Chivilcoy y se radicó en territorio puntano.

La causa fue caratulada “Defraudación” y se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, a cargo del Dr. Pedro Illanes, del Departamento Judicial de Mercedes y no se descarta que esta banda haya cometido hechos similares en la jurisdicción, por lo que las tareas realizadas por los investigadores continuarán hasta lograr desarticularla por completo.