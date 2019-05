San Miguel del Monte: imputan a los policías por homicidio agravado y encubrimiento

La justicia penal de La Plata imputó por homicidio doblemente calificado a cuatro de los policías detenidos por la muerte de cuatro jóvenes tras una persecución y choque en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, y a otros tres efectivos por encubrimiento y falsedad ideológica de instrumento público, según lo resolvió la jueza de Garantía de La Plata Marcela Garmendia.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró hoy que "los policías están para proteger a la sociedad y no cometiendo delitos" en alusión a los detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro jóvenes tras una trágica persecución en la ciudad bonaerense de San Miguel del Monte.

"Estos policías, a los que no llamaría policías porque deberían estar protegiendo a la sociedad, no cometiendo delitos", reveló Bullrich acerca de los apresados y reveló: "No fue un procedimiento con un auto. De hecho, los efectivos no estaban identificados ni tampoco había conos que señalizaran un control vehicular".

En diálogo con la prensa la funcionaria de Seguridad manifestó además que "cuando algunos policías se comportan como ladrones o como asesinos, se los trata como ladrones o como asesinos".

Según se informó, un teniente primero de la policía bonaerense fue desplazado hoy de sus funciones y ya son 13 los policías apartados de la fuerza por orden del Ministerio de Seguridad bonaerense, en el marco de la investigación por la muerte de los jóvenes en San Miguel del Monte.

Bullrich expresó acerca de la tragedia: "Nos llegó información que ya remitimos a la investigación y que, en caso de comprobarse, estamos hablando de una situación de muchísima más gravedad de la que ya creemos que tiene".