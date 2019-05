Tallone pide que se analice la conducta de los fiscales

Gustavo Tallone presentó una solicitud a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control para que se analice la conducta de los fiscales, “tanto de instrucción como General”, en el marco de la causa por “abuso sexual”, hecho que ocurrió en la madrugada del 4 de noviembre en un auto de alquiler y del que fue víctima una menor de 16 años.

Por esa violación, su hijo estuvo más de 10 días detenido y luego fue sobreseído tras el análisis de las cámaras de seguridad, cuyas imágenes permitieron confirmar sus declaraciones que brindó el día de su arresto sobre los lugares donde había estado mientras ocurría el abuso de la joven.

También, los videos ayudaron capturar a otro sospechoso -un taxista- que ahora se encuentra imputado y con prisión preventiva a la espera del juicio oral y público, a quien lo comprometen otras pruebas, como el análisis comparativo del ADN.

“Quiero que se determine si las actuaciones de los fiscales han sido conforme a derecho, o como yo lo sostengo: que han violado todas y cada una de las garantías constitucionales que hacen al derecho de defensa de mi hijo, ocultando la prueba, ya que no se produjo ni se valoró, cuando la tenían en su poder desde el primer momento, y demoraron 10 días en analizarla”, expone Tallone en el oficio que ya está en manos del procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

“Fueron 10 días de angustia, que nunca podrá ser reparado, en analizar las cámaras y demás pruebas con las que se contaba desde ese primer día. No es que demoraron diez días en investigar y recolectar la prueba. La prueba ya estaba desde ese primer día. Y vaya a saber cuál fue la razón, se ocultó, no se analizó, no se citaron a los testigos, tuvieron que comparecer espontáneamente, y no se los valoró. Por donde se lo mire y se lo analice, no existe explicación válida. Y para ello se mantuvo a mi hijo ilegalmente detenido, hasta que dieron con el verdadero culpable”, exclama.