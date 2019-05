Comenzó el juicio por la muerte de siete detenidos en los calabozos de Pergamino

El último martes a la mañana, se celebró la audiencia preliminar al juicio oral a los policías que estaban de servicios en la Comisaría Primera de Pergamino, cuando murieron siete jóvenes en una celda de los calabozos de la dependencia policial situada en Dorrego 636 de la vecina ciudad, el 2 de marzo de 2017.

Tal como establecieron las partes en la primera audiencia, el juicio se extenderá a lo largo de un mes en veinte jornadas de debate oral y público y se ha determinado que serán un centenar de testigos los propuestos a comparecer para brindar su testimonio, en la propuesta de los litigantes.

La acusación del fiscal Nelson Mastorchio a lo largo de la instrucción judicial atribuye la mayor responsabilidad al jefe de la dependencia, Alberto Donza y al oficial de servicio, Alexis Eva.

En su momento, cuando se celebró la audiencia por Donza -que fue previa a la de este martes- el comisario exonerado por este caso prefirió no estar presente en la sala de audiencias; pero sí lo hizo su abogado defensor.

Así también lo hizo su inmediato subalterno, Alexis Eva, quien no participó del primer debate. Sin embargo sí estuvieron presentes los ex uniformados Brian Carrizo; Sergio Rodas; Matías Giulietti y Carolina Guevara.

Los abogados querellantes propusieron a los jueces Guillermo Burrone, Danilo Cuestas y Miguel Ángel Gaspari que el juicio oral y público se desarrolle en el recinto del Concejo Deliberante. Es posible que las audiencias se programen durante el mes de octubre o noviembre.

La jornada preliminar la encabezaron los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Pergamino, bajo la presidencia del juez Danilo Cuestas, secundado por Miguel Ángel Gaspari y Guillermo Burrone.

El secretario del Tribunal, Alejandro Salguero, se encargó de registrar el acta que ya ha sido anexada al voluminoso expediente judicial y el oficial mayor Daniel Pascual se encargó de asistir a los jueces, coordinar las declaraciones de los imputados y permitir que las familias y allegados puedan presenciar el desarrollo de la audiencia pergaminense.

La acusación estuvo encabezada por el fiscal Nelson Mastorchio de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Número 3, junto a los abogados de los familiares de los siete jóvenes fallecidos, quienes intervienen como querellantes (particulares damnificados).

Los cuatro ex efectivos policiales que acudieron a los tribunales ocuparon los banquillos, junto a sus abogados defensores y estuvieron acompañados de custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense. Los imputados, que participaron de la preliminar, cumplen la prisión preventiva con el beneficio de arresto domiciliario.

Uno de los puntos importantes que han acordado es la pericia psicológica a las demás personas que estaban alojadas en las otras celdas de los calabozos de la Comisaría Primera y son los sobrevivientes de ese episodio. También a los padres y hermanos de los jóvenes fallecidos para establecer el impacto emocional que ha ocasionado lo ocurrido.