En julio sentarán en el banquillo a Carlos Baldomir

El ex campeón mundial de boxeo Carlos Baldomir comenzará a ser juzgado el jueves 25 de julio en Santa Fe, bajo la acusación de haber cometido un presunto abuso sexual en perjuicio de una hija, y por lo que fue detenido hace más de dos años en nuestra ciudad, donde residía entonces.

Voceros judiciales informaron que el inicio del debate, en el que tanto la parte querellante como la Fiscalía solicitarán una pena de veinte años de prisión, fue fijado para el 25 de julio a las 7.45 en una sala del subsuelo de los Tribunales.

El ex púgil, de 48 años, será juzgado por "abuso sexual con acceso carnal calificado y abuso sexual gravemente ultrajante calificado", ya que la presunta víctima es su hija, por la convivencia preexistente y porque al momento de los hechos que se intentarán probar tenía entre 8 y 9 años.

Baldomir, quien se encuentra detenido en la cárcel santafesina de Las Flores, afrontará el proceso oral que dirigirán los jueces de primera instancia Pablo Busaniche, Rodolfo Mingarini y Susana Luna, en la Sala I del subsuelo de Tribunales.

La acusación será llevada adelante por la fiscal del área de Violencia de Género, Familiar y Sexual, Alejandra Del Río Ayala; será abogado defensor Martín Durando y serán querellantes Néstor Oroño y Alejandro Otte.

Desarrollo del juicio

Entre el 25 y el 26 de julio se llevará a cabo la etapa probatoria, los alegatos de clausura están previstos para el 29 de julio y la sentencia del tribunal tendrá lugar dos días después.

La causa se inició en octubre de 2016 con la denuncia de la ex esposa del “Tata” Baldomir y madre de la niña ante el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual, que derivó en la actuación del fiscal Omar De Pedro, quien dispuso la detención del ex boxeador, en ese momento residente en nuestra ciudad.

Al llegar a Santa Fe se le dictó la prisión preventiva y ya no recuperó la libertad pese a varios pedidos de su defensa.

En noviembre del año pasado el juez de la Investigación Penal Preparatoria Gustavo Urdiales, rechazó la última solicitud en ese sentido y prorrogó por un año más la medida cautelar para Baldomir, quien al momento de ser detenido regenteaba un gimnasio de boxeo en la avenida José Inocencio Arias de nuestra ciudad, donde estaba en pareja y tiene un hijo con una juninense.

Baldomir nació el 30 de abril de 1971 en barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe y como boxeador llegó a la cúspide de su carrera al conquistar en 2006 el título mundial de la categoría welter versión Consejo Mundial de Boxeo.

En 2010 recibió el premio Konex como uno de los cinco mejores boxeadores de la década y fue por un tiempo pupilo de Amílcar Brusa, el preparador que llevó a la cima a Carlos Monzón.