Unos 2.400 delitos en promedio se cometieron por día el año pasado en la provincia de Buenos Aires, pero en la mayoría de esas causas no hay imputados ni sospechosos de los crímenes, según datos oficiales.

En total, las IPP de 2018 alcanzaron las 876.924, de acuerdo a la sumatoria de las iniciadas en el fuero Criminal y Correccional y el de Responsabilidad Penal Juvenil. No obstante, los delitos cometidos por menores fueron 26.016, lo que representa solo el 2,9% del total. Y se mantiene sin variaciones respecto a 2017, cuando se iniciaron 26.026 causas, 10 más que el año pasado.

En la mayoría de las IPP de 2018 no hay imputados ni sindicados como sospechosos. En rigor, solo 36.739 de las instrucciones del fuero Criminal y Correccional (850.908) tienen al menos un imputado al que se le tomó declaración, lo que representa el 4,3% del total.

En casi la mitad (420.841) el autor del delito es ignorado, mientras que en 393.328 casos hay un autor sindicado, es decir, sospechoso o mencionado como posible autor de un hecho ilícito, pero que no ha prestado declaración.

Según surge de los datos comparativos entre 2017 y 2018 del fuero correccional, este último año hubo 52.423 instrucciones más que el anterior, es decir, los delitos crecieron un 6,6%.