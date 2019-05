Una joven denunció que un hombre la manoseó a bordo de un colectivo

Un hombre de 44 años fue aprehendido por personal Policial de la Estación de Policía Comunal Rojas en avenida Bicentenario y Ruta 188 de esa localidad, en el marco de una acusación por abuso sexual.

El operativo lo llevaron a cabo los efectivos tras recibir la denuncia de que el sujeto habría manoseado en sus extremidades a una joven que integraba el grupo de pasajeros de un colectivo de larga distancia.

El hecho habría ocurrido en un viaje de la empresa Pullman General Belgrano, que iba en sentido Rosario - Junín, en horas de la noche. Interviene UFIyJ N° 6 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la Dra. Fernanda Sánchez.

“Sentí que me iba a morir”

“Soy la chica, a la cual le pasó está situación horrible. Preservo mi identidad desde un Facebook que no es mío y todo ya está en manos de fiscalía”, escribió la joven desde un perfil anónimo.

“No grité porque, cuando iba a pedir ayuda, este señor me agarró de la pierna y me apretó fuerte. Me paralicé completa y en ese momento sentí que me iba a morir; no podía respirar, escuchaba mucho ruido y muy fuerte; se me puso la vista oscura, no sentía las piernas, y me mareaba”, relató.

“Cuando pude hablar, lo único q podía hacer era llorar y llorar. Los choferes y la policía me socorrieron y me sacaron del lugar. Tengo q agradecerles toda una vida por lo que hicieron por mí”, exclamó.

“Para la gente que opina y pregunta por qué no grité o por qué no pedí ayuda, deberían vivirlo para saber lo que se siente. Y por más que le hayan tapado la cara, todas las noches sueño con su cara de degenerado”, subrayó.