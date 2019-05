Suspendieron el juicio a Martín Eder por la falta de un testigo a la audiencia

El juicio al vediense Martín Eder, por la muerte de Manuel Hernández en un accidente de tránsito ocurrido el 4 de enero de 2015, continuará el miércoles próximo, 8 de mayo, a las 10, cuando se espera la presencia de un testigo clave, quien abría visto detalles del accidente, como son supuestas maniobras imprudentes por parte del imputado en la ruta 7 y también posibles signos de intoxicación en el mismo.

Si bien estaba previsto ayer que el fiscal, la defensa y los abogados representantes de la familia de la víctima informaran sus respectivos alegatos, la no presentación previa del testigo Oscar Frías a prestar declaración en el juicio, hizo que se postergara ese trámite.

Según lo resolviera el doctor Jorge Cóppola, titular del Juzgado Correccional N° 3 del Departamento Judicial Junín, el 8 de mayo, continuará la audiencia con la declaración del mismo, en caso de que pueda ser ubicado y notificado. Luego tendrían lugar lo alegatos del fiscal Esteban Pedernera, el defensor Darío De Ciervo, y los abogados representantes de la familia de la víctima, Manuel Hernández, respectivamente.

El testigo “desaparecido”

Ayer estaba previsto una audiencia, para dar finalización a dos declaraciones testimoniales, que hacían al interés de la defensa y de la fiscalía, una correspondía al perito ingeniero mecánico de la asesoría pericial de La Plata, ingeniero Raggio, y la otra de un testigo presencial del hecho, Oscar Frías, quien al 4 de enero de 2015, cuando sucede este accidente, viajaba junto a su pareja (que era en ese entonces), Elba Perchante, mujer que ya fue testigo en esta audiencia. El inconveniente es que Frías actualmente residiría en la provincia de Catamarca y no pudo ser ubicado.

En principio, la videoconferencia de Raggio fue desistida y no se llevó a cabo ayer, por el acuerdo de las partes, pero con el testigo Frías no sucedió lo mismo.

Posiciones encontradas

Al ser consultado por Democracia sobre la situación planteada ayer en la audiencia, el doctor Esteban Pedernera, fiscal de la causa, explicó: “La ley pone como obligación de las partes, hacer el esfuerzo por notificar a los testigos y el Ministerio Público lo hizo. Rastreamos todos los domicilios que Frías tuvo en Junín hasta que se nos informó de un modo informal, que él estaría residiendo en la provincia de Catamarca sin indicación concreta de un domicilio”.

“El Ministerio Público cuenta con bases propias para buscar en sus registros y ahí advertimos que, los datos de las distintas bases de datos públicos, como Padrón Electoral y demás siguen indicando que el domicilio es Junín, por eso lo que pedíamos era la incorporación por lectura, es decir, que se incorpore el testimonio que Frías dio en su momento en la instrucción”, relató.

“La Defensa (representada por el abogado Darío de Ciervo) se opuso, alegando que, de ser esto posible, de incorporar el testimonio por lectura, él se verá imposibilitado de contrainterrogarlo. El juez hace lugar a este pedido por lo cual la Fiscalía va a insistir en agotar, de aquí al martes el hallazgo de esta persona para notificarlo y eventualmente, conducirlo por la fuerza pública, para que brinde el testimonio”, explicó el fiscal.

Según lo expuesto por el doctor Pedernera, Frías es un testigo que habla de la maniobra imprudente que hizo el conductor (Martín Eder) y que lo vio con signos de intoxicación (etílica).

“Lamentablemente, lo que sucede con esta suspensión es dilatación agónica del proceso que no nos permite alegar, concluir y obtener el dictado de la sentencia. Creo que la acusación que el Ministerio Público sostiene desde el inicio, es sólida, no tiene ningún tipo de grieta”, afirmó.

Sobre la mención que hizo el doctor De Ciervo, de dos nombres que conocerían a Frías y que el mismo Anses podría tener información sobre el mismo, el doctor Pedernera dijo que se había tomado debida nota de ello y se iba a buscar a esas personas y registros, para tratar de ubicar al testigo y conducirlo al debate.

“Dilatar” el proceso

A la pregunta que esta situación planteada parecía no darse con frecuencia, el fiscal dijo que era “muy poco común”.

“En lo personal creo, y ha quedado evidenciado en las audiencias, que la Fiscalía en ningún momento fue un obstáculo para el desarrollo del debate, al contrario, siempre hemos propiciado la más pronta resolución y acotar la discusión a lo que es discutible. No hace a mi esencia, ni personal ni funcional, dilatar agónicamente, porque me parece que hay víctimas del otro lado, me parece que se compromete hasta los propios tiempos de la administración de Justicia cuando estamos discutiendo cosas que exorbitan al objeto del proceso, que están por ahí y no tienen ninguna relación, están por fuera de la órbita de lo que se tiene que decidir”, manifestó el doctor Pedernera.

Una contradicción

Respecto al debate que se lleva adelante en este juicio, vale mencionar un detalle que surgió de la declaración de un testigo, de un policía de Vedia de apellido Reynoso, quien realizó actuaciones en el lugar del accidente, y que cuando declaró ante el juez Cóppola, en el presente juicio, dijo que había sentido el aliento etílico de Eder, tras el accidente en el que murió Hernández.

Este testimonio, del 29 de abril último, en la audiencia oral, fue cuestionado por el abogado defensor Darío De Ciervo, porque no coincidía con lo que ya estaba escrito en la causa. Es decir priorizaba lo escrito, en su oportunidad, y que estaba en la causa.

Ante esto, la fiscalía respondió que para eso estaba el presente debate oral, para que el testigo manifestara y respondiera, lo que se le preguntara sobre el hecho investigado, siempre bajo juramento de decir la verdad.

Ayer la defensa no quiso que se tome en cuenta solo lo que estaba escrito en la causa, como dichos de Oscar Frías. Y esto pareciera una contradicción, con lo que oportunamente él mismo cuestionó a Reynoso.

Piden justicia

La sala de audiencias del 6° Piso de Tribunales estuvo ayer con una nutrida asistencia de público, principalmente compuesto por familiares, allegados y conocidos de la víctima, que siguen pidiendo justicia para Manuel Hernández, quien murió en el trágico accidente ocurrido en ruta 7, km 303, a las 7 de la mañana, a la edad de 19 años.