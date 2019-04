La mujer agredida “no está en condiciones de declarar”

La mujer que fue atacada y hallada inconsciente en un descampado de Ruta 188 y calle Italia, tras permanecer internada en la UTI, pasó al sector de terapia intermedia del Hospital Interzonal donde continúa con la recuperación evolucionando favorablemente.

Así lo confirmaron a Democracia fuentes ligadas al brutal hecho, que ocurrió en la tarde del miércoles. Todavía continúan buscando al o los responsables que le propinaron fuertes golpes en la cabeza, con un elemento contundente.

“Si bien evoluciona, todavía no está en condiciones de declarar. Ella habla pequeñas cosas, no puede decir mucho y se va acordando a cuentagotas. Estamos esperando que la joven pueda expresarse”, explicaron a este diario.

Por su parte, los familiares, a través de las redes sociales, le solicitan colaboración a la sociedad para poder identificar al agresor, ya que no habría pistas concretas sobre el hecho ocurrido en Junín.

La víctima había sido trasladada en grave estado al HIGA, donde le practicaron distintos estudios y la intervinieron quirúrgicamente, por serias lesiones en el cráneo.

Tomó intervención el fiscal Carlos Colimedaglia y la UFIyJ 6, a cargo de la Dra. Fernanda Sánchez, que se especializa en la problemática de la violencia de género, familiar, delitos conexos con la trata de personas o la integridad sexual.