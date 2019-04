“No la reconozco de los golpes que le dieron en su cabeza con un elemento contundente”

Fuentes ligadas al brutal hecho, que ocurrió en la noche del miércoles, afirmaron a Democracia que continúan buscando al o los responsables que atacaron a la mujer que fue hallada en un descampado en la zona rural de Ruta 188 y calle Italia, con fuertes golpes en la cabeza, en estado de inconsciencia.

Por su parte, los familiares, a través de las redes sociales, le solicitan colaboración a la sociedad para poder identificar al agresor, ya que no habría pistas concretas sobre el hecho ocurrido en Junín. “Estamos esperando que la joven pueda hablar”, explicó una fuente a este diario.

La víctima había sido trasladada en grave estado al Hospital Interzonal donde le practicaron distintos estudios y la intervinieron quirúrgicamente, por serias lesiones en el cráneo y evoluciona favorablemente. Según trascendió fue encontrada por allegados, quienes no habían tenido noticias de ella desde horas de la tarde.

“No quisiera estar poniendo esto sentada en una silla de hospital mirando una puerta de terapia para ver si me llaman y poder acariciar a mi niña hermosa”, expresó en su muro de Facebook, Silvia Inés Caquineau, madre de la víctima.



“Tan hermosa que hoy casi no la reconozco de los golpes que no se sabe quién le dio en su cara y le partió la cabeza con algún elemento contundente. Eran las 3 de la tarde, salió a caminar llena de vida y la dejaron tirada cinco horas, bajo una lluvia copiosa que se desató de repente”, agregó.

“Ese tipo está suelto y entre nosotros. Alguien lo conoce, lo vio llegar lleno de sangre y lo protege. Lo que no sabe es que personas así no paran y un día se le puede volver en contra. La btendría que despertar y exigir que nos protejan. Fuerza hija por vos y por las demás; te amo”, subrayó.

“¿Viste algo raro? ¿Percibís algo raro en algún familiar o conocido? Mi hermana fue atacada entre las 15 y las 17 en zona rural por calle Italia. Cualquier bnos puede ayudar a saber que paso”, expresaron.

Si bien en un principio, al faltarle el teléfono celular, los investigadores trabajaban la hipótesis de un presunto robo, luego pudieron corroborar que una sustracción no tendría relación con el salvaje hecho, sin precisar más detalles.

Tras un rápido accionar policial, un hombre, que sería conocido de la herida de gravedad, prestó declaraciones en calidad de testigo y cambió el rumbo de la causa.

En estos momentos, el personal de la Dirección Departamental de Investigaciones de Junín (DDI) continúa trabajando para dar con el o los responsables del brutal ataque ocurrido en un predio a las afueras de la Ciudad, donde la herida habría permanecido alrededor de tres horas antes de ser ubicada.

Tomó intervención el fiscal Carlos Colimedaglia y la UFIyJ 6, a cargo de la Dra. Fernanda Sánchez, que se especializa en la problemática de la violencia de género, familiar, delitos conexos con la trata de personas o la integridad sexual.