Cayeron en Dubai los acusados de asesinar a los tres chinos en el supermercado de Junín

Los sospechosos del brutal triple crimen de los ciudadanos chinos, cometido en el supermercado de Junín, fueron detenidos ayer en el aeropuerto de Dubai, donde aterrizaron a las 16 (hora de la Argentina) para hacer escala, ya que tenían como destino final la República Popular China.

En la Terminal 3, la pareja de nacionalidad asiática estaba siendo esperaba por agentes de la PFA Interpol, que la capturó de inmediato y la trasladó a una dependencia de la capital de Emiratos Árabes. La rápida investigación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

Según la guía del vuelo, los presuntos homicidas –identificados como Pochnzhou Hai y Pochnlin Rong- habían despegado el jueves (mismo día del crimen) a las 21.30 desde Ezeiza en el vuelo 248, en un Boeing 777 de la línea Emirates, e hicieron escala en Río de Janeiro, Brasil.

Además, los detectives juninenses lograron interceptar y secuestrar al remís que los esperó en Chacabuco (ya contratado) donde hicieron el trasbordo, ya que los sospechosos circulaban en el auto de alquiler que habían tomado en un principio en Junín, para escapar de la escena del crimen, a las 0.40 del jueves, con intenciones de llegar a Retiro.

Se trata de un Chevrolet Cruze que está siendo peritado por personal de Policía Científica local. En ese vehículo arribaron a un hotel de Buenos Aires, en el que pasaron varias horas, y luego los trasladó hacia el sur del conurbano para tomar un avión con rumbo a Asia.

Las imágenes de los sospechosos pudieron ser registradas y fueron difundidas por los investigadores, tanto en la puerta de embarque de Ezeiza, como dentro del supermercado “Sky” donde cometieron el asesinato.

El desagradable hecho ocurrió entre la noche del miércoles y madrugada del jueves (22.53 – 0.21) en el local ubicado en la esquina de calles 25 de Mayo y Bernardo de Irigoyen donde los ciudadanos de origen asiático fueron salvajemente asesinados con arma blanca y presentaban –según describieron los peritos consultados por este diario- cortes en la zona del cuello y en el cuerpo.

Es más, se cree que los atacantes llegaron a Junín esa tarde del 27, entre las 18 y 19, para trabajar en el comercio en el cual, horas antes del siniestro desenlace, habrían mantenido una fuerte discusión con las víctimas.

Personal ligado a la causa afirmó a Democracia que una amenaza de la mafia china derivó en el trágico asesinato dentro del supermercado. Y que, además “las víctimas habían sido intimidadas pocos días antes del ataque”.

También, trascendió que los malvivientes robaron dinero en efectivo de la caja de seguridad ubicada en el entrepiso del mercado y la recaudación del día; y la CPU en la que se encontraban las imágenes de las cámaras de video.

Los fallecidos son dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad china, identificados como Weng Chan Xiu (30), alias “Eric”; su pareja, Zuang Zhehzhu (30), alias “Lili”, y Chen Whanwe (43), que eran propietarios y vivían en el mismo local, una costumbre extendida en este tipo de negocios de origen oriental.

“Vinieron para cometer el hecho”

En diálogo con TeleJunín, la fiscal del caso, Dra. Vanina Lisazo expresó: “Los tiene la policía en su poder, en Dubai, y eso para todos nosotros es una tranquilidad, ya que las tres personas fallecidas eran muy queridas por la comunidad y no merecen la suerte que tuvieron. Ahora van a poder descansar en paz”.

“Los autores están individualizados, el hecho está esclarecido y ellos están en poder nuestro, es decir, de la policía y la Justicia”, exclamó.

“Los asesinos vinieron a través de una red social de la comunidad china, para ubicar trabajadores para los supermercados. Llegaron para ocupar el rol que antes había tenido otro matrimonio”, confirmó.

“Son pareja, y vinieron con la intención de cometer el hecho, por eso no solo es criminis causa sino premeditación, con el homicidio o sin el homicidio pero con el robo. Lo vamos a tener que determinar pero sabemos porque el remís ya lo tenían contratado con anterioridad para volverse a Buenos Aires ese mismo día, a pesar de que venían a trabajar”, remarcó.

“Mi hipótesis es que el móvil principal no es el robo porque justamente en la experiencia que tenemos, el tipo de muerte que ellos tuvieron habla de mucha saña, mucho odio, ensañamiento, e intencionalidad de ocasionar sufrimiento más allá de lo normal”, explicó.

“Creo que el móvil va mucho más allá. No sé si es como consecuencia que robaron, o simularon robar. Algunos faltantes hay. El dinero en las cajas del supermercado eran solo monedas. Hemos encontrado en algunos lugares pequeñas cantidades de dinero, pero para lo que suelen manejar los supermercados chinos no es nada significativo”, indicó Lisazo.

“Hay que ubicar cuándo entraron los autores a Argentina, el movimiento bancario, si había otro tipo de intencionalidad. Pero en ese día y medio es lo que pudimos investigar. No sabemos cuándo volverían a Argentina. La diferencia horaria, y el poco personal en el aeropuerto que tiene un inglés básico, dificultan la comunicación”, aclaró.

“No sabemos si los van a reenviar al país de origen, porque al ver la orden pueden devolverlos a Argentina o pedirnos un juicio de extradición. No se descarta mafia China, y de hecho estamos en Buenos Aires con DDI y Comisaría Primera haciendo allanamientos en supermercados que pudieran tener relación con estos homicidas”, subrayó.

“Ahora se encuentra aprehendida una de las empleadas del supermercado que, según vimos en las cámaras, tuvo intercambio con los homicidas. Seguimos investigando y no descartamos ninguna conexión con nada, hasta no tener cerrada la investigación”, concluyó.

Captura internacional

Con intervención de la Fiscalía 1, a cargo de la Dra. Vanina LIsazo, el Juzgado de Garantía 2 de Junín, a cargo de la Dra. Marisa Muñoz Saggese, había solicitado a Interpol la circular de captura internacional de los dos acusados por el delito de “triple homicidio calificado en concurso real”.

A raíz de esta solicitud, y cumpliendo la directivas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se llevó a cabo una coordinación entre el jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia (vicepresidente por las Américas de Interpol) y el jefe de la Policía de los Emiratos Árabes Unidos, Ahmed Nasser Al-Raisi (vocal de Interpol por Asia), sabiendo que los prófugos llegarían a Dubai en un vuelo de línea.

Gritos a la medianoche

A través del relato de testigos, los investigadores lograron reconstruir que el miércoles a la noche -en el horario de cierre del comercio- las víctimas estaban adentro del local con la pareja sospechosa del crimen.

Según pudo saber Democracia, a las 0.40 del jueves los presuntos autores del hecho le tocaron el timbre a una vecina para que les llamara un taxi, situación que a la mujer le resultó fuera de lo común. En esta línea, otros testigos ocasionales afirmaron haber escuchado gritos en horas de la medianoche, provenientes del interior del local.

La huida de Junín

El jueves a la madrugada, desde calles Borges y Pellegrini, “el hombre y la mujer subieron a un remis y le solicitaron al chofer que los lleve a la Terminal de Colectivos de Junín donde, al llegar, cambiaron de opinión y le dijeron que los traslade a Retiro, por lo que fueron hasta la agencia a pagar el viaje, antes de partir”, confiaron a este diario fuentes con acceso a la investigación.

Y agregaron que “en la rotonda -conocida como la Curva del Sol- sobre Ruta 7, los esperaba un automóvil de alta gama al cual se subieron y se desplazaron en dirección a Capital Federal”. Y como si se los hubiese tragado la tierra, ese fue el último dato que manejaban los pesquisantes hasta ayer a la mañana cuando constataron la llegada a Ezeiza y posterior salida del país.

En los asientos del auto de alquiler, que fue peritado por agentes de la Policía Científica y personal especializado, que llegó desde La Plata, y también en las calles de la zona, se encontró rastros de sangre, que serían del atacante. El mismo tenía heridas en su cuerpo, producto de la resistencia que ofrecieron las víctimas fatales.