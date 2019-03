Otra banda, tras las rejas

En el marco de investigaciones con relación a otros hechos cometidos en Junín y la Región, bajo la modalidad conocida como “cuentos del tío”, efectivos de la DDI local habían aprehendido a dos juninenses de 33 y 42 años. Luego, y en razón de que ambos no registraban antecedentes penales, la justicia del Departamento Judicial de Mercedes entendió que debían recuperar su libertad, Fiscalía 6 a cargo del Dr. Rubén Calcagno.

Continuando la investigación con los análisis tecnológicos y demás mecanismos, el 14 de marzo, los detectives efectivizaron la detención de ambos malvivientes en la vía pública de la Ciudad, quienes fueron reubicados en una comisaría de la jurisdicción.<

La medida judicial se cumplimentó en el marco la causa N° 12517/18 y sus atrailladas nros. 12568/18, 12741/18 y 012/19 (cuatro hechos) caratulada “estafas reiteradas”, con intervención del Juzgado de Garantías 2 a cargo de la Dra. Marisa Muñoz Saggese del Departamento Judicial de Junín.

Estos hombres, habían sido capturados por primera vez el 5 de enero a las afueras de Salto (cruce de rutas 50 y 191), luego de cometer una estafa más en esa localidad, en perjuicio de una abuela de 85 años, con el supuesto cambio de denominación. La acompañaron al Banco Provincia donde le sustrajeron $124.000 y U$S 1.000.

Como fue informado en ese momento, se habían secuestrado los elementos probatorios sobre los hechos consumados, entre los que se encontraban dos celulares, $ 165.000, U$S 1.000 y un automóvil Fiat Palio que los maleantes utilizaban para la comisión de la totalidad de los ilícitos, al igual que los teléfonos.