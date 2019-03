Otra marcha en Junín en reclamo de justicia por la muerte de Renzo Castillo

Una nueva marcha se realizó ayer en Junín, en pedido de justicia por la muerte de Renzo Castillo de 16 años, que falleció el miércoles 20 del corriente mes tras permanecer varios días de agonía internado en el Hospital Interzonal, luego de haber sido herido en su cabeza.

Cabe recordar que el menor circulaba como acompañante a bordo de una moto en la madrugada del sábado 16, en la zona de calles Edison y Pastor Bauman, cuando recibió un fuerte golpe de un piedrazo arrojado por un joven de la misma edad, quien habría confesado ser el autor ante la policía y ahora se encuentra detenido.

En la primera manifestación, la madre había afirmado que desde el nosocomio local le dieron el alta a su hijo para que volviera a su casa con un calmante, luego de coserlo. Por el dolor, al otro día regresó, lo operaron y falleció.

“Es una marcha pacífica por justicia por mi hijo. Les agradecemos a todas las familias, amigos y personas que nos está apoyando en este pedido. No quiero olvidarme del Sindicato de la Carne que se solidarizó con nosotros”, expresó la madre en la tarde de ayer.

Por su parte, el padre manifestó: “Hablamos con el secretario del Fiscal y el menor va a seguir detenido. Ahora ya tiene la prisión preventiva, que –según la justicia- se hizo cargo del hecho y del piedrazo”.

“Seguimos pidiendo justicia”

En la manifestación también se sumaron familiares de otras víctimas, que fallecieron en Junín y siguen reclamando el esclarecimiento de los hechos.

Entre ellos se encontraba el papá de Vanina Garay, la joven de 21 años que estaba embarazada y falleció el 16 de marzo de 2018, tras permanecer internada cerca de dos meses en el HIGA. Había sufrido un accidente de moto en del barrio Cerrito Colorado Norte, en la zona de calles Los Grillos y Puente del Inca.

“A un año de la muerte de Vanina seguimos pidiendo justicia. Hasta ahora, lo que me comentaron a mí, no hubo negligencia médica y yo lo desmiento totalmente. Nunca salieron a dar la cara los responsables de la muerte de mi hija”, expresó el progenitor.

“Quiero remarcar que durante 12 días de negarme a mi nieto, después de enterrar a mi hija, la fiscal me avisó que estaba en la morgue donde me mostraron un feto en un frasquito diciéndome qué iba a hacer con eso”, destacó.

“Unos días antes del accidente, le había hecho la ecografía: el nene estaba desarrollado totalmente y tenía seis meses de embarazo. Yo pido un ADN y que se hagan cargo”, exclamó.

“Me sacaron el subsidio a la nena de dos años hija de Vanina, me hicieron echar del trabajo en la cooperativa y me dejaron totalmente desamparado a mí y mi familia. Le pido al Intendente que no mire para arriba y que mire hacia abajo porque nosotros tenemos derechos a vivir y tener justicia como todos, por igual”, subrayó.

“Nosotros somos muy humildes. Hicimos muchas marchas y no le faltamos el respeto a nadie, pero esto no da para más. Ahora estamos por Renzo: qué pasa en el Hospital, ¿nadie controla nada?”, se preguntó.

“Tenemos que ir con miedo. Estuve siete días con mi hijo internado y me preguntaron si el nene no tenía mamá. Yo les dije que la madre estaba cuidando a Lucía, la nena que me dejó Vanina y que me la mataron ahí adentro. Se dieron vuelta y no aparecieron más”, subrayó.