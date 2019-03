Intentaron usurpar terrenos detrás del velódromo de Junín

Cerca del mediodía de ayer, alrededor de 50 personas se acercaron a la zona de calles Possio y Lugones de Junín donde intentaron usurpar los terrenos donde antiguamente funcionaba un basural, detrás del velódromo.

Efectivos policiales debieron hacerse presentes en el lugar, junto a funcionarios municipales quienes dialogaron con la gente en el lugar, detrás del cuadrante noroeste.

“Hace tres años que tengo casa, estoy pidiendo bolsas de cemento y arena. El Municipio no me los dio. Vengo acá por mi hijo que está de viaje porque vive de changas y respondo también por estas personas que están atrás mío. No quiero que los regalen, sino que les den la posibilidad a estas personas”, aseguró una mujer mientras dialogaba con una representante de Acción Social.

“Yo, hace diez años que tengo el expediente. El año pasado fui y me dijeron que los papeles se habían perdido y que lo tenían que hacer de nuevo. Cómo puede ser eso, si ellos lo tiene archivado y lo tuvieron que hacer de vuelta”, dijo otra joven.

“Este lugar es inundable y por eso no se va construir ninguna casa. Está como en un bajo donde antiguamente hubo un basural”, les explicó la funcionara de Acción Social, mientras continuaba el conflicto.

“A algunos nos dieron a pagar y nosotros queremos pagarlos. El terreno está firme, lo han rellenado. Acá nunca se inundó si no los barrios de alrededor estarían bajo agua” expresó otro hombre.