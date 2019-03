Murieron nueve personas en un choque sobre Ruta Nacional 7, en Carmen de Areco

En la tarde de ayer, un camión Volvo de gran porte chocó contra una camioneta doble cabina en el peligroso cruce de Ruta Provincial 51 y Ruta Nacional 7, a la altura de Carmen de Areco, donde nueve personas murieron por el impacto y seis resultaron con heridas de gravedad.

Fuentes del caso confirmaron que cinco de las víctimas fatales son menores de edad, que eran parte de las dos familias amigas que viajaban a bordo de una Chevrolet S10. El otro vehículo es un camión con acoplado tipo jaula, color rojo y blanco.

En un primer momento, tanto fuentes policiales como los bomberos de Carmen de Areco, habían asegurado que en la camioneta viajaban "16 personas". Sin embargo, ya entrada la noche de ayer se confirmó que iban 15.

A la vez, en un principio Defensa Civil y policía aseguraron que quienes viajaban en esa camioneta pertenecían a la comunidad gitana, aunque luego se desdijeron y sostuvieron que no eran miembros de esa comunidad y que se trataba de dos grupos familiares oriundos de José C. Paz.

Luego, José María Véliz, de Defensa Civil de la ciudad, amplió: “La camioneta cruzaba por Ruta 51 a Rawson, de norte a sur, y sobre la Ruta 7 venía el camión. Y aparentemente la camioneta no habría visto el camión”.

"Los que viajaban en la camioneta, presumiblemente, habrían pasado el día en un balneario de Carmen de Areco", indicó Véliz, quien explicó que quedaban dos cuerpos atrapados en la camioneta. "Cuando llegó el operativo de policía, bomberos y servicio de emergencias, ya había ocho muertos", confirmó. Según estimó, unas cincuenta personas trabajaron en el lugar.

El funcionario agregó que el vehículo de mayor porte circulaba por Ruta 7 en dirección hacia Chacabuco e impactó contra la camioneta, que se dirigía desde Arrecifes.

"Siete personas fueron trasladadas al hospital: una de ellas, un chiquito de alrededor de un año, llegó fallecido. Otros dos menores están en estado reservado, no se encuentran fuera de peligro, y fueron derivados a un hospital de mayor complejidad en San Nicolás", explicó Carlos Victory, director ejecutivo del Hospital Nuestra Señora del Carmen de Carmen de Areco.

Según describió Victory, "uno de los menores trasladados presenta una hemorragia cerebral grave y depende de una ventilación mecánica, y el otro presenta una contusión cerebral sin sangre, pero con pérdidas de conciencia".

Y confirmó que "hay otros cuatro heridos: dos menores y dos mayores, con fracturas y contusiones; ahora mismo están fuera de peligro, pero los politraumatismos pueden complicarse con el correr de las horas".

Esas cuatro personas, asistidas por un equipo de psicólogas y trabajadores sociales, no serán dadas de alta al menos hasta hoy.

El conductor del camión, según señaló Véliz "no resultó herido aunque estuvo en estado de shock y luego fue trasladado a la comisaría para prestar declaración".

"A esa altura, la ruta está en perfecto estado y su señalización es correcta. Es el cruce de una ruta nacional con una provincial: tiene prioridad quien viene por la nacional. El impacto fue en el costado de la camioneta, del lado del conductor. Se presume un error humano de quien venía por la ruta provincial (es decir, el conductor de la camioneta, que murió por el impacto) y debía cruzar la 7: no habría respetado la prioridad de paso. No es un lugar en el que ocurran accidentes de esta magnitud, pero es un cruce peligroso en el que hay que prestar mucha atención", subrayó.

Según fuentes policiales, la causa se investiga como homicidio culposo.