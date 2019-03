“Entró caminando al Hospital y me lo devolvieron en un cajón”, dijo la madre

“No se merecía esto; justicia por mi hijo, que me lo arrancaron”, exclamó ayer en la marcha, la madre de Renzo Castillo, el joven de 16 años que falleció el miércoles tras permanecer varios días de agonía internado en el Hospital Interzonal, luego de haber sido herido en su cabeza.

Cabe recordar que el menor circulaba como acompañante a bordo de una moto en la madrugada del sábado, en la zona de calles Edison y Pastor Bauman, cuando recibió un fuerte golpe de un piedrazo, supuestamente arrojado por un joven de la misma edad, quien habría confesado ser el autor ante la policía.

“Hubo negligencia del hospital, que lo cosieron y me dijeron que lo lleve. Después dijeron que yo me lo quise llevar y les pido que presenten pruebas si yo firmé. Al otro día lo llevé de nuevo y me dijeron que urgente había que operarlo porque la tomografía que vieron no era la de Renzo”, afirmó la madre, en diálogo con TeleJunín.

“El sábado a las 6 de la mañana me llamaron del Hospital para ir a buscar a Renzo, y que no me asustara, ya que no había pasado nada grave. Yo fui a buscarlo y ahora dicen que mi hijo se escapó. Me lo dieron para llevármelo a mi casa con un calmante y le hicieron radiografía que me afirmaron había dado bien”, remarcó.



Y continuó: “El domingo a las 7 de la mañana yo con mi hijo volví al Hospital porque no durmió del dolor que tenía en la cabeza, donde tenía puntadas. A las 9.30, lo atendieron y le hicieron una tomografía urgente diciendo que me lo lleve de vuelta con un calmante. Luego salió otra médica diciendo que había un error y que no era el estudio de mi hijo, por lo que había que internarlo en terapia y operarlo porque tenía un derrame cerebral”.

“Mi hijo entró caminando, lo pusieron en una silla para llevarlo a operar y me lo devolvieron en un cajón. Por qué hicieron eso y no me lo dejaron 12 horas ahí”, expresó con dolor y angustia.

La concurrida marcha en pedido de justicia se concentró en la Plaza 25 Mayo desde donde partió por las calles céntricas de la Ciudad.

“Estos menores no son los culpables”

En relación a los tres sospechosos detenidos, dos menores de 14 y 16 años y otro de 21 años, desde la plaza principal de Junín, la tía de Renzo confirmó:: “Por lo que sabemos y por lo que la gente dice, esos menores detenidos no son los culpables y no estaban esa noche. Queremos que la Justicia informe a los padres y familiares”.

“Ahora dicen que el menor de 16 años es el responsable de la agresión, pero no es así. Tienen que agarrar al verdadero culpable y que investigue la policía”, resaltó.