Cambios en el Comando Patrullas y la Departamental

Ayer se realizó el cambio de titular del Comando Patrullas de Junín, fuerza de seguridad a la que asumió el comisario Juan Manuel Urquiza, en reemplazo de Facundo José Mantegazza, quien pasará a cumplir funciones como sub jefe de la Jefatura Departamental. Como sub jefe del CP se incorporó Luciano Emerson Latorre.

El acto estuvo presidido por el Jefe de la Departamental, comisario inspector Ariel Horacio Gallinotti y los, integrantes de la Secretaria de Seguridad del Municipio, Fabián Claudio y Luis Chami; el sub secretario de Control Ciudadano Mario Olmedo y el presidente de las Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor.