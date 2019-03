Murió en Junín la mujer que fue baleada y tomada de rehén por su ex pareja en Alberti

Pasaron 9 meses desde que Valeria Olivetti recibió un disparo en la cabeza. Fue pasada la medianoche del martes 3 de Julio en la casa ubicada en calle Arias, entre Saavedra y Laprida, en la localidad de Alberti.

Tras permanecer internada en terapia intensiva, debido a la gravedad de las heridas, la mujer de 42 años falleció ayer en Junín.

Unas once horas había durado el tenso hecho en el que su ex pareja mantuvo cautiva a la mujer en el interior de la vivienda que ambos compartían.

El desenlace no fue el esperado, ya que Olivetti sufrió un disparo en su cabeza, por lo que fue operada en el Hospital de Chivilcoy, tras recibir las primeras atenciones en el Hospital de Alberti.

Su estado fue siempre muy delicado: inclusive cuando se hizo la última derivación a un centro médico de nuestra ciudad, se comunicó que era una paciente que se encontraba en coma.

El hombre, quien mantuvo de rehén a la mujer, y amenazó con matarla y luego quitarse la vida, fue trasladado a la unidad carcelaria de Melchor Romero en la Plata (último destino que se conoció), luego de estar internado por algunas horas en nuestra ciudad.

El hecho

El 3 de Julio de 2018 la Policía Comunal de Alberti debió intervenir en el hecho que estaba sucediendo en la casa de calle Arias. Luego fue un mediador de un grupo de fuerzas especiales quien tomó el control de la situación.

El episodio, que comenzó en la tarde, alrededor de las 14, terminó con el ingreso del Grupo Halcón a la casa, pasada la medianoche. Se escuchó un estruendo y de inmediato se puso en marcha una ambulancia para trasladar a la mujer hasta el hospital que se encuentra a una cuadra. Mientras que minutos después, con otra unidad fue llevado el homicida.

Fuente policiales señalaron que el disparo con un revólver Colt 38 lo efectuó el captor, antes de que irrumpiera el grupo Halcón. De igual manera se pronunció la doctora Virginia Pérez, de la Ayudantía Fiscal de Bragado, quien estuvo en representación de la UFI N° 3 del Departamento Judicial de Mercedes a cargo del Dr. Pedro Illanes que lleva adelante la causa.

El hecho estuvo caratulado como “femicidio doblemente agravado por el vínculo en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad”. Con el fallecimiento de Olivetti, la justicia dispondrá un cambio de carátula.



“Tenía una denuncia”

El Comisario Esteban Fernández, de la Comisaría de Alberti había brindado detalles: “Cuando el Grupo Halcón llegó al lugar del conflicto se hizo cargo de la situación y comenzaron las negociaciones. Pasada la medianoche, en los primeros minutos del miércoles, el agresor habló por teléfono con su hijo para despedirse y a los pocos minutos, cerca de las 0.20, se sintió una detonación de un arma de fuego, por lo que rápidamente el GH ingresó a la vivienda y se encontró con la mujer herida en el suelo, mientras que el sujeto intentó quitarse la vida, pero el disparo no salió.

Ademas, Fernández sostuvo que “el hecho se registró por problemas que atravesaba la pareja”. Confirmó que “el agresor tenía una denuncia por violencia de género, de la pareja anterior” y que con Olivetti, “convivían desde hacía dos años”.



“En estado comatoso”

El parte médico del Hospital Municipal “Nuestra Señora de la Merced” de Alberti, había indicado: “La paciente Silvia Valeria Olivetti ingresó con una herida de bala en la región craneal, lado izquierdo, sin orificio de salida, en estado comatoso con parámetros inestables. Al momento del ingreso se trasladó a la Unidad de Cuidados Intensivos donde se realizaron maniobras de estabilización, con intubación y asistencia mecánica respiratoria”.

“Se realizó tomografía axial computada de cráneo, determinándose afecciones en parénquima cerebral, hematomas frontal izquierdo, temporal, bilateral, paraventricular y en ventrículos”, informó.

“Luego de la evaluación hecha por el profesional neurocirujano, se determinó el traslado de la paciente al Hospital de Chivilcoy para su intervención quirúrgica, con pronóstico crítico y reservado”, agregó.